Ce schimbări să faci în rutina de îngrijire a părului ca să previi degradarea în sezonul rece

Sezonul rece aduce provocări speciale pentru păr: temperaturile scăzute, aerul uscat din interior, frigul și vântul contribuie la deshidratarea și fragilizarea lui. Părul poate deveni tern, casant și dificil de coafat. Pentru a preveni degradarea, este esențial să adaptezi rutina de îngrijire în funcție de tipul tău de păr și de particularitățile sezonului.

Indiferent dacă ai par cret lung sau drept scurt, câteva gesturi simple pot influența major aspectul podoabei capilare. Descoperă mai jos 8 bune obiceiuri pentru îngrijirea părului în sezonul rece.

Hidratarea este cheia

În sezonul rece, aerul din interior este mai uscat, iar frigul de la exterior contribuie la eliminarea apei din firele de păr. Este important să folosești produse care oferă hidratare intensivă:

șampoane și balsamuri de păr hidratante - alege formule fără sulf, care nu elimină sebumul natural al părului.

mască de păr săptămânală - pentru bucle par scurt sau lung, dar și pentru firul drept, folosește măști bogate în uleiuri vegetale sau unturi (ex. shea, argan), care ajută la menținerea elasticității și hidratării.

sau lung, dar și pentru firul drept, folosește măști bogate în uleiuri vegetale sau unturi (ex. shea, argan), care ajută la menținerea elasticității și hidratării. uleiuri și seruri leave-in - ideale pentru protejarea firelor împotriva frigului și a vântului. În plus, în cazul părului buclat sau creț, aplicarea unui ulei ușor sau a unui balsam leave-in ajută la definirea coafurii și reduce efectul de frizz.

Ads

Evită spălările frecvente

Apa fierbinte și spălările dese pot accentua uscăciunea părului. În sezonul rece:

redu frecvența spălărilor la 2-3 ori pe săptămână.

folosește apă călduță, nu fierbinte, pentru a proteja cuticula firului de păr.

completează cu produse hidratante care mențin părul moale și ușor de aranjat.

Protejează părul de factorii agresivi externi

Vântul, frigul și variațiile de temperatură pot slăbi firul de păr și pot favoriza electrizarea:

poartă căciuli sau eșarfe din materiale naturale, care nu agresează părul.

evită frecarea părului cu materiale sintetice, care pot cauza frizz și ruperea firelor.

De asemenea, aerul cald din locuințe și birouri poate fi extrem de uscat. Este recomandat să folosești aparate umidificatoare pentru a menține un nivel optim de umiditate în aer. Evită expunerea directă a părului lângă calorifere sau aparate de aer condiționat.

Ads

Alege produsele de styling potrivite

Produsele pe care le folosești în mod obișnuit vara sau primăvara pot fi prea agresive pentru sezonul rece:

înlocuiește spumele sau gelurile cu formule hidratante, care nu usucă firul de păr.

folosește creme sau unturi de styling pentru definirea buclelor.

evită produsele fixative cu alcool sau alte ingrediente care pot usca părul.

pentru păr buclat sau creț, optează pentru produse light, care definesc textura fără a încărca fibra capilară.

Usucă și coafează părul corect

Modul în care usuci părul influențează starea de sănătate a acestuia:

evită uscarea agresivă cu aer fierbinte. Optează pentru uscarea naturală sau cu aer rece.

folosește un prosop din microfibră sau un tricou vechi pentru a tampona părul ud, nu pentru a-l freca.

dacă folosești placa, ondulatorul, peria electrică, aplică întotdeauna un produs de protecție termică pe păr înainte de coafare.

Ads

Folosește tratamente speciale dacă ai părul deteriorat

În sezonul rece, părul, mai ales cel deteriorat de tratamente chimice ori coafări frecvente, poate necesita tratamente intensive pentru a preveni ruperea și deshidratarea:

măști de reconstrucție cu keratină sau proteine, pentru părul fragil.

tratamente cu ulei cald, care hrănesc firul de păr în profunzime.

exfolierea scalpului, pentru stimularea circulației și menținerea sănătății rădăcinilor.

De asemenea, aplicarea unui ulei de păr după folosirea măștii ajută la sigilarea hidratării și oferă un luciu natural.

Ajustează dieta și hidratează-te adecvat

Sănătatea părului depinde și de dieta pe care o ai:

include proteine de calitate, vitamine și minerale benefice pentru păr, precum biotina, zincul și vitamina E.

hidratarea internă contează - chiar dacă afară este frig și nu simți nevoia să bei apă la fel de frecvent ca în sezonul cald, hidratarea este esențială pentru menținerea elasticității părului.

suplimentele alimentare special formulate pentru păr pot fi un plus, mai ales dacă podoaba capilară necesită mai multă hidratare și proteine.

Ads

Adoptă o rutină specială dacă ai un tip de păr dificil de gestionat

Dacă ai părul buclat, oferă-i o hidratare ușoară și definiție cu ajutorul produselor leave-in. Evită spălările frecvente, pentru a nu usca excesiv scalpul, și folosește un ulei de păr pentru a sigila buclele și a reduce efectul de frizz.

Dacă ai părul creț, oferă-i hidratare intensă și protecție la temperaturi scăzute. Folosește măști săptămânale și produse care definesc forma buclelor, fără a încărca firul de păr. Optează pentru tehnici de coafare blânde, pentru a preveni ruperea părului.

Sezonul rece necesită o abordare diferită pentru îngrijirea părului. Produsele adecvate, hidratarea intensivă, protecția împotriva factorilor agresivi externi și aplicarea corectă a tratamentelor fac diferența între păr degradat și unul sănătos. În plus, o rutină urmată cu consecvență va ajuta părul să treacă cu brio peste provocările iernii și să rămână sănătos, elastic și strălucitor, indiferent de textura sau lungimea lui.

Ads