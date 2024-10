Care produse de îngrijire a pielii sunt "cele mai rele lucruri pe care le puteți cumpăra". Avertismentul unui dermatolog

Americanii au cheltuit 6,6 miliarde de dolari în 2023 încercând să își păstreze axilele și alte părți fără miros, iar mulți dintre ei au ales un deodorant natural pentru a-și face treaba. Aceste produse sunt adesea promovate ca fiind mai bune pentru noi decât deodorantele convenționale, dar chiar este adevărat?

Este întrebarea adresată de Raj Punjabi și Noah Michelson, gazdele podcastului HuffPost "Am I Doing It Wrong?" - pe Dr. Divya Shokeen, fondatoarea Ocean Skin & Vein Institute din Manhattan Beach, California, într-o discuție despre unele dintre lucrurile surprinzătoare pe care nu le știm despre transpirație.

"Văd o alergie de la un deodorant natural aproape la fiecare două zile"

"Cred că deodorantele naturale sunt cele mai rele lucruri pe care le poți cumpăra", a spus Shokeen. "De fapt, văd o alergie de la un deodorant natural aproape la fiecare două zile în cabinetul meu."

Deși aceste produse nu conțin aluminiu, parabeni sau ftalați - ingrediente care se găsesc în deodorantele convenționale și pe care mulți oameni nu le doresc pe sau în corpul lor - ele pot totuși cauza probleme.

"De obicei, acestea sunt fabricate din substanțe naturale, dar "natural" nu este un lucru", a spus Shokeen. "Să fie foarte clar - pentru că iedera otrăvitoare este "naturală", dar nu vreți să o folosiți".

De fapt, Cedars-Sinai notează că "FDA nu a stabilit niciodată o definiție de reglementare pentru "natural" în produsele cosmetice precum deodorantul".

Multe dintre ingredientele pe care deodorantele naturale le folosesc pentru a combate mirosul, inclusiv bicarbonatul de sodiu și uleiurile esențiale și parfumurile, pot fi de fapt incredibil de iritante, a observat Shokeen. Bicarbonatul de sodiu, care este cunoscut pentru proprietățile sale de absorbție a mirosurilor, este alcalin, astfel încât, atunci când intră în contact cu pielea noastră, care este mai acidă, poate perturba echilibrul pH-ului nostru natural și poate provoca o reacție.

Dar chiar și deodorantele fără bicarbonat de sodiu pot fi problematice pentru unii utilizatori. "Uleiurile esențiale [sunt adesea] cele la care oamenii vor dezvolta o alergie", a spus Shokeen. Uleiul de cocos, care este uneori folosit ca balsam pentru piele, poate provoca, de asemenea, probleme. Și, în timp ce unii oameni se pot simți mai bine să nu folosească produse care conțin aluminiu din cauza îngrijorărilor că ar putea provoca cancer de sân sau Alzheimer, nu există dovezi convingătoare care să lege metalul de oricare dintre aceste boli, a spus Shokeen.

"Principalele asociații de sănătate au verificat și s-au asigurat că nu există nimic care să susțină această afirmație", a adăugat ea. În cele din urmă, deși nu există prea multe dovezi care să susțină argumentul că deodorantele naturale sunt mai bune pentru noi decât deodorantele convenționale (care pot, de asemenea, cauza probleme pentru unele persoane), ar trebui să alegeți orice produs vă face să vă simțiți - și să mirosiți - cel mai bine."

