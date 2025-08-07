Zeci de persoane care participau la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unii au ajuns la spital

Zeci de pelerini prezenți joi la mănăstirea Sihăstria, în județul Neamț, au avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul slujbei de proclamare a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. Unii au suferit stări de rău, iar un bărbat și un copil au fost transportați la spital, în timp ce un alt pelerin a fost preluat de ambulanță cu simptome de accident vascular cerebral.

Numărul pelerinilor s-a adunat, joi, la mănăstirea Sihăstria, în județul Neamț, pentru a asista la slujba de proclamare a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. Câteva zeci dintre cei prezenți au avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Până la ora 14:00 au fost asistate medical 30 de persoane, dintre care patru copii. Un bărbat în vârstă de 80 de ani și un copil de 4 ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Reprezentanți ai instituției au precizat pentru News.ro că cei mai mulți dintre cei care au solicitat sprijin medical au prezentat stare generală alterată, grețuri și vărsături.

În jurul orei 15:00, un alt pelerin a fost preluat de o ambulanță, prezentând semnele unui accident vascular cerebral (AVC).

La mănăstirea Sihăstria sunt dislocate două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere de la Detașamentele Târgu-Neamț și Piatra-Neamț, două echipaje cu ambulanțe SMURD (dintre care una pentru transport personal și victime multiple) și un punct medical avansat, precum și două microbuze, cinci autoturisme de serviciu, un punct de comandă deservit de 35 cadre militare și 18 voluntari "Salvatori din pasiune".

În zonă se află, de asemenea, polițiști, jandarmi și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Ads