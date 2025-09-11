Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:05
Îngrijitor ucis de lei chiar în fața turiștilor. „S-a apropiat încet și l-a apucat din spate” VIDEO
Îngrijitorul a fost ucis de lei Foto: Captură video/X/@shanghaidaily

Un îngrijitor de la grădina zoologică din Bangkok a fost omorât de lei, au anunțat miercuri, 10 septembrie, oficiali thailandezi.

Atacul leilor a avut loc la Safari World Bangkok, care se autointitulează una dintre cele mai mari grădini zoologice din Asia. De asemenea, grădina zoologică oferă și tururi de hrănire a leilor și tigrilor pentru aproximativ 1.200 de baht (37 de dolari) de persoană, potrivit AFP.

„Victima este un angajat al grădinii zoologice care de obicei hrănea leii”, a spus pentru AFP Sadudee Punpugdee, un oficial al Departamentului Parcurilor Naționale.

Punpugdee mai spune că îngrijitorul a fost atacat de șase sau șapte lei.

„Un bărbat a coborât dintr-o mașină, stând singur cu spatele la animale... A stat în picioare aproximativ trei minute, apoi un leu s-a apropiat încet și l-a apucat din spate. Nu a țipat”, a spus un vizitator care a fost martor la atac, pentru postul local Thairath.

Bărbatul lucra ca supraveghetor de grădină zoologică de peste 30 de ani.

Pe site-ul Safari World scrie că „vizitatorii se pot apropia de animale sălbatice precum tigri, lei, urși și zebre care se plimbă libere în habitatul lor natural”.

În Thailanda este legală deținerea de lei, iar populația de feline mari captive a explodat în ultimii ani, cu aproape 500 de animale înregistrate la grădini zoologice, ferme de reproducere și chiar cafenele unde vizitatorii pot mângâia animalele.

