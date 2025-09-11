Îngrijitor ucis de lei chiar în fața turiștilor. „S-a apropiat încet și l-a apucat din spate” VIDEO

Un îngrijitor de la grădina zoologică din Bangkok a fost omorât de lei, au anunțat miercuri, 10 septembrie, oficiali thailandezi.

Atacul leilor a avut loc la Safari World Bangkok, care se autointitulează una dintre cele mai mari grădini zoologice din Asia. De asemenea, grădina zoologică oferă și tururi de hrănire a leilor și tigrilor pentru aproximativ 1.200 de baht (37 de dolari) de persoană, potrivit AFP.

„Victima este un angajat al grădinii zoologice care de obicei hrănea leii”, a spus pentru AFP Sadudee Punpugdee, un oficial al Departamentului Parcurilor Naționale.

Punpugdee mai spune că îngrijitorul a fost atacat de șase sau șapte lei.

A zookeeper on Wed was attacked and killed by a pack of #lions at a #Bangkok #zoo, as tourists witnessed the incident and tried to intervene to save him. The shocking attack lasted about 15 minutes, with visitors attempting to intervene by honking car horns and shouting to… pic.twitter.com/8ZzsKFwXU0 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 11, 2025

Ads

„Un bărbat a coborât dintr-o mașină, stând singur cu spatele la animale... A stat în picioare aproximativ trei minute, apoi un leu s-a apropiat încet și l-a apucat din spate. Nu a țipat”, a spus un vizitator care a fost martor la atac, pentru postul local Thairath.

Bărbatul lucra ca supraveghetor de grădină zoologică de peste 30 de ani.

Pe site-ul Safari World scrie că „vizitatorii se pot apropia de animale sălbatice precum tigri, lei, urși și zebre care se plimbă libere în habitatul lor natural”.

În Thailanda este legală deținerea de lei, iar populația de feline mari captive a explodat în ultimii ani, cu aproape 500 de animale înregistrate la grădini zoologice, ferme de reproducere și chiar cafenele unde vizitatorii pot mângâia animalele.

Ads