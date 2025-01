Un tânăr român de 18 ani, identificat de polițiști sub numele de Laurențiu, a fost înjunghiat joi noapte, 23 ianuarie, în Germania. Poliția a reținut trei suspecți, toți sirieni, conform informațiilor furnizate de tabloidul Bild.

Incidentul violent a avut loc în orașul Schwerte, în landul Renania de Nord-Westfalia. Trei indivizi au atacat un tânăr român, înjunghiindu-l repetat în spate cu un cuțit, relatează g4media.ro.

Românul se află în stare gravă și a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Bochum, după ce medicii i-au acordat primul ajutor pe stradă, reușind să-i oprească sângerarea.

Conform informațiilor furnizate de Bild, toți cei trei suspecți provin din Siria, iar unul dintre ei are doar 15 ani.

Ahmad Al T. (26 de ani), Sulaiman A. (24 de ani) și Mahmoud A. (15 ani) au încercat să fugă după atacul asupra românului, dar au fost capturați rapid de către poliție.

Parchetul califică incidentul drept tentativă de omor.

Atacul cu cuțitul ar putea fi interpretat ca un act de răzbunare. Conform publicației Bild, a avut loc o dispută în aceeași seară în care tânărul sirian de 15 ani a fost atacat. Poliția desfășoară o anchetă în legătură cu acest caz de agresiune.

