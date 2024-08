Atac violent în Parcul Timpuri Noi din Capitală: un bărbat de 26 de ani, înjunghiat de cumnatul său cu o foarfecă luată de la o florăreasă

Atac violent în Parcul Timpuri Noi din Capitală: un bărbat de 26 de ani, înjunghiat de cumnatul său cu o foarfecă.

Un bărbat în vârstă de 26 de ani a ajuns la spital cu răni grave, după ce a fost înjunghiat de cumnatul său în Parcul Timpuri Noi din București, în seara de ieri. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21, când victima se afla în parc alături de concubina sa, arată Observator Antena 1.

Conform relatărilor, o discuție între cei doi bărbați a degenerat rapid, iar agresorul, în vârstă de 24 de ani, a luat o foarfecă de la o femeie care vindea flori și l-a atacat pe cumnatul său, rănindu-l la picior și piept. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital.

"Nu știu ce a fost în capul lui. El a avut să îmi dea niște bani... ceartă în familie", a declarat victima, încercând să explice motivul conflictului.

Concubina bărbatului rănit a suferit un atac de panică în urma incidentului: "Am o lună de zile de când nu am făcut atac de panică. Eu eram jos acolo în vale, abia ce mâncasem. Eu am venit la sfârșit când nu mai era decât el jos acolo", a povestit femeia.

Poliția a deschis un dosar penal și îl caută pe agresor, care a fugit imediat după atac.

