Cei doi bărbaţi filmaţi în timp ce înjură poliţişti în sediul Poliţiei din judeţul Gorj au fost reţinuţi sâmbătă, 9 martie, pentru comiterea infracţiunii de ultraj.

Cei doi, tată şi fiu, sunaseră la 112 solicitând intervenţia unei ambulanţe la un restaurant din Târgu Jiu. Pentru că au întrerupt apelul înainte de a da toate detaliile şi fiindcă solicitarea era pentru un spaţiu de alimentaţie publică, la faţa locului au fost trimise echipaje ale Ambulanţei şi Poliţiei. Cei doi au început scandalul încă de la restaurant unde au lovit un poliţist, nemulţumiţi de apariţia Poliţiei, şi au continuat să fie violenţi în sediul Poliţiei.

”Astăzi, un bărbat de 53 de ani şi un tânăr de 20 de ani, ambii din municipiul Târgu-Jiu, bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de ultraj au fost reţinuţi de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj. În seara de 7 martie a.c., bărbatul de 53 de ani ar fi exercitat acte de violenţă asupra unui poliţist, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, iar tânărul de 20 de ani ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă şi cuvinte şi expresii jignitoare unui alt poliţist, în aceleaşi împrejurări”, transmit, sâmbătă seară, oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

Cei doi suspecţi reţinuţi sâmbătă sunt aceiaşi care au fost filmaţi în timp ce înjură poliţişti şi se adresează cu apelativul „sclavule” unuia dintre ei.

Iniţial, scandalagiii au fost lăsaţi liberi, fapt care a provocat nemulţumirea sindicaliştilor din Poliţie.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că cei doi sunt tată şi fiu. În seara zilei de 7 martie, ei au băut într-un restaurant din Târgu Jiu, iar unul dintre ei a sunat la 112 solicitând intervenţia unei ambulanţe. Pentru că au întrerupt apelul înainte de a da toate detaliile şi pentru că a fost vorba despre un apel venit dintr-un local de alimentaţie publică, la faţa locului a fost trimis şi un echipaj al Poliţiei, pe lângă cel medical. Bărbatul de 53 de ani, nemulţumit de apariţia Poliţiei, l-a lovit cu palma peste cap pe unul dintre poliţişti iar în acest context cei doi au fost duşi la secţie, unde au continuat scandalul.

În imaginile, filmate în sediul Poliţiei Gorj se vede cum cei doi indivizi, dintre care unul îi filmează pe poliţişti, discută cu oamenii legii pe care îi acuză.

„Unde e cheia mea de la maşină? Şi banii mei din portofel? Unde? Ia, arată pe foaie! Ce am avut la mine când am venit şi când am plecat? Bă, zi! Mă p... pe tine! Eşti prost! Du-te dreacu, eşti prost!” îi spune unul dintre cei doi unui poliţist, în timp ce acesta i se adresează folosind pluralul politeţii.

Bărbatul continuă să îl înjure pe poliţist şi în drum spre ieşirea din sediul poliţiei.

„Sclavule! Şocâte!”, spune unul dintre cei doi în timp ce iese din sediul Poliţiei.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), care vineri a făcut publice imaginile, susţine că cei doi au fost lăsaţi liberi de către procurori, considerând că este nevoie de modificarea legislaţiei care vizează astfel de fapte.

„SNPPC solicită MAI modificarea urgenţă a OMAI 9/2009 aşa cum domnul vicepremier Cătălin PREDOIU s-a angajat! Un nou ultraj la IPJ GORJ în care procurorii au refuzat dispunerea de masuri preventive fata de cei 2 autori. Nu este primul caz de acest gen în GORJ şi nici în România. SNPPC a atras tot timpul atenţia că slăbirea autorităţii poliţistului se datorează mai ales lipsei de fermitate în deciziile magistraţilor care, fie cercetează în stare de libertate, fie refuză arestarea preventivă, fie soluţionează cu clasare/achitare aceste dosare, încurajând astfel ultrajele asupra politiştilor, (agresarea fizică şi/sau verbală a poliţiştilor, ameninţarea, adresarea de injurii, etc.). La baza societăţii trebuie să stea nevoia de siguranţa, atât a cetăţeanului cât şi a poliţistului. Ne întrebăm retoric bineînţeles, dacă era un procuror sau judecător ultragiat, oare suspecţii mai erau cercetaţi în stare de libertate? ”, scriu sindicaliştii.

Aceştia susţin că au „solicitat constant în ultimul timp reţinerea şi arestarea preventivă, condamnarea cu executare către limita maximă a pedepsei şi interdicţia eliberării condiţionate pentru ultraj şi ultrajul judiciar”.

Cercetările în acest caz au fost continuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, delegaţi de procurorul de caz pentru desfăşurarea de activităţi specifice.

