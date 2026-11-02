Mai puține înmatriculări în octombrie 2026. O singură categorie de mașini are creșteri de 46% față de 2025

Autor: Olivia Andrei
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 14:16
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Mai puține înmatriculări în octombrie 2026. O singură categorie de mașini are creșteri de 46% față de 2025
Înmatriculătile de mașini scad cu 6% în octombrie 2026 FOTO Pixabay

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță că înmatriculările de autovehicule, în luna octombrie 2026, au scăzut cu 6%, față de luna similară din 2025, în timp ce, în primele zece luni din acest an, piața auto a înregistrat un recul de 10%, comparativ cu același interval din 2025.

Asociația remarcă creșterea consemnată la autoturismele pur electrice, care au raportat un avans de 46%, comparativ cu octombrie 2025, ajungând la 1.493 unități, potrivit datelor publicate de DGPCI și prelucrate de APIA.

"Înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 6%, față de octombrie 2025. Autoturismele electrificate înregistrează o creștere de 11%, față de octombrie 2025. Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 46%, față de octombrie 2025, ajungând la 1493 unități", arată, luni, APIA, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții asociației precizează că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10%, în primele 10 luni ale lui 2026, raportat la aceeași perioadă a anului trecut.

În Top 10 înmatriculări de autoturisme conduce Dacia, cu 2.814 unități înmatriculate, în octombrie, urmată de Toyota - 1.447 unități, Skoda - 810 mașini și Byd - 796 unități.

Ca modele, în Top 10 înmatriculări de autoturisme pe primele poziții se află Dacia cu Logan, 1.115 unități, urmează apoi modelul Duster - 605 unități și Sandero - 579 unități și Toyota cu Corolla Cross - 540 unități. În total este vorba de 11.927 unități înmatriculate.

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