În perioada ianuarie - octombrie 2026, la nivel național au fost înmatriculate 107.620 de firme, potrivit datelor ONRC, citate de RisCo.ro. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 126.757 de firme noi, numărul înmatriculărilor a scăzut cu 15,1%.

Topul județelor după numărul de înmatriculări

Cele mai multe înmatriculări au fost raportate în București, cu 25.994 de firme, urmat de Ilfov (7.087 firme), Timiș (5.340 firme), Cluj (5.270 firme) și Iași (4.256 firme). Constanța a înregistrat 4.013 firme noi, iar Brașovul a ajuns la 3.481 de înmatriculări.

La polul opus, cele mai mici volume au fost înregistrate în Covasna (552 firme), Tulcea (638 firme), Mehedinți (656 firme), Teleorman (667 firme) și Ialomița (733 firme).

Structura juridică a înmatriculărilor

Structura înmatriculărilor din primele zece luni ale anului este dominată de societățile cu răspundere limitată (SRL), care au însumat 59.597 de firme noi. Persoanele fizice autorizate (PFA) au ajuns la 43.309 de înmatriculări, în timp ce întreprinderile individuale (II) au totalizat 4.156 de înregistrări, iar întreprinderile familiale (IF) doar 347.

Evoluția anuală pe județe

Creșteri ale numărului de înmatriculări au fost înregistrate într-un singur județ: Călărași (+1,72%). În schimb, restul județelor au raportat scăderi față de aceeași perioadă din 2025. Alba a înregistrat un declin de 36,19%, urmat de Tulcea (-30,50%), Mehedinți (-27,43%), Dolj (-26,80%) și Bacău (-25,30%).

Distribuția la nivel județean în luna octombrie 2026

Doar în luna octombrie 2026 au fost înregistrate 6.645 de firme noi la nivel național. Bucureștiul a avut cele mai multe înmatriculări, cu 1.668, urmat de Ilfov (455 firme), Timiș (416 firme), Cluj (291 firme), Iași (233 firme) și Constanța (227 firme). La polul opus, Ialomița a înregistrat 29 de firme noi în luna octombrie, Covasna 30, Mehedinți 30, Teleorman 30, iar Tulcea 42.

Ads