Imagini înduioșătoare cu Muick și Sandy, câinii Reginei Elisabeta, în așteptarea cortegiului funerar VIDEO

Imagini cu Muick și Sandy, câinii Reginei Elisabeta a II-a, în așteptarea cortegiului de mașini lângă Castelul Windsor, au devenit virale pe rețelele sociale.

Cei doi câini au înduioșat o mulțime de iubitori de animale.

Câinii Reginei au fost surprinși alături de gărzile de corp de la Castel, dar și alături de prințul Andrew.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY