Gabriel Cotabiță, condus pe ultimul drum. Imagini dureroase de la priveghiul marelui artist

Gabriel Cotabiță a fost condus pe ultimul drum de familie, de cele trei fiice și de apropiați. Printre artiștii care au venit la înmormântare se numără Antonia, Dan Bittman, Mihai Pocorschi, Silvia Dumitrescu, Doru Todoruț și compozitorul Ionel Tudor, dar și Oana Roman.

Gabriel Cotabiță a fost condus pe ultimul drum pe data de 26 noiembrie, miercuri, în jurul prânzului, după o ceremonie restrânsă la care au participat doar cei dragi. Imaginile de la înmormântarea cântărețului le puteți vedea aici.

Din păcate, Delia nu a fost prezentă la înmormântare, deși au fost prieteni foarte buni și au lansat o piesă împreună. Nici Mihai Bendeac nu a putut fi prezent, cel mai probabil din cauza suferinței, însă nici Andreea Esca, cu care a apărut într-un clip muzical.

Gabriel Cotabiță a fost depus la Cimitirul Bellu Ortodox pentru priveghi, însă apoi trupul artistului a fost incinerat.

„Ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut, nu-și găsea cartea de muncă. Nu eram în țară când am aflat că a murit. A făcut AVC și a fost internat în spital, 10 zile a durat povestea aceasta.

Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui, pe 1 noiembrie atunci am vorbit ultima dată cu el. De ziua lui, nu mi-a răspuns. L-am înțeles, căci și eu, cu ani în urmă, am închis telefonul, de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă. Mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el”, a declarat Iulian Vrabete, membru Holograf, pentru Viva, cu o zi înainte ca Gabriel Cotabiță să fie incinerat.

Artistul a murit la vârsta de 69 de ani, după ce a suferit un AVC. Cântărețul a mai avut problem de sănătate și în trecut, în 2015 fiind la un pas de moarte în urma unui infarct. A stat în comă o lungă perioadă, însă apoi și-a revenit, a început să lanseze iar clipuri, după care, din nou, a intrat într-un con de umbră. În ultimii ani, Gabriel Cotabiță a fost invitat tot mai rar la emisiunile TV.

