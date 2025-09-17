De ce au fost interzise coroanele de flori la înmormântări într-o localitate din România: ”Oamenii pot să facă donații pentru familia decedatului”

O comună din județul Satu Mare a interzis coroanele de flori la înmormântare încă din primăvara lui 2025, iar comunitatea a acceptat rapid ideea. Propunerea implementată în comuna Păulești a vizat înlocuirea coroanelor funerare cu donațiile către familiile îndoliate, a declarat miercuri, 17 septembrie, primarul Zenoviu Bontea.

Edilul comunei Păulești a explicat că măsura a reușit doar după ce au fost convocați toți preoții și administratorii de la cele opt cimitire din toate localitățile aparținătoare și li s-a explicat acest lucru.

„Noi am mai încercat acum vreo trei ani, nu prea a dat roade. În acest an am procedat altfel, în sensul că ne-am întâlnit cu toți preoții și cu toți factorii de decizie cu privire la cimitire, cei care le au în administrare sau proprietate. Am avut o ședință comună, au înțeles despre ce este vorba, toată lumea a achiesat la idee, s-au pus afișe, s-a promovat ideea în toate bisericile, deja se respectă acest obicei. Aparținătorii își anunță rudeniile, pe cei apropiați, pentru a nu aduce coroane, spunându-le situația și obiceiul care se creează aici. Se pare că avem succes”, a spus Bontea.

Acum, la înmormântări, familia depune o jerbă din flori naturale, iar participanții pot face donații.

„Vine familia cu o floare naturală sau o jerbă naturală și se depune un recipient de colectare în care oamenii pot să facă donații pentru familia decedatului”, spune primarul.

„Cred că cheia a venit de la ideea de a-i chema pe toți factorii și decidenți, de a ajunge la un numitor comun și de a promova cu toții împreună aceeași idee, pentru că, dacă, să zicem la cimitirul ortodox de la Păulești s-ar fi promovat această idee, la cimitirul reformat din Ambud nu... Dacă s-a procedat unitar, s-a reușit”, a mai spus Bontea.

De ce au fost interzise coroanele de flori la înmormântări

Măsura a fost luată din considerente de mediu, deoarece coroanele din plastic sau cele naturale, dar cu elemente din metal, nu puteau fi reciclate eficient.

„Noi colectăm iarbă, frunze, avem o rampă de nutrienți unde se pot colecta materialele degradabile, pe o platformă în compost, după care pot fi refolosite în agricultură. Crengile, de asemenea, le adunăm și, ulterior, le tocăm și pot fi folosite pentru peleți, dar, din păcate, coroanele, fiind cu multe fire din metal și alte materiale care nu pot fi introduse în tocător, nu le putem neutraliza. Aceasta era principala problemă. De dat foc, de aprins, nu mai e posibil nici din punct de vedere al legislației, chiar și colegii de la Poliția Locală aplică sancțiuni dacă se dă foc la vegetație. Aceasta a fost singura metodă de a rezolva această problemă”, a explicat edilul.

