De ce au fost interzise coroanele de flori la înmormântări într-o localitate din România: ”Oamenii pot să facă donații pentru familia decedatului”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:07
1049 citiri
De ce au fost interzise coroanele de flori la înmormântări într-o localitate din România: ”Oamenii pot să facă donații pentru familia decedatului”
Coroanele de flori, interzise la înmormântări într-o localitate din România FOTO Facebook /Casa Funerară Cris

O comună din județul Satu Mare a interzis coroanele de flori la înmormântare încă din primăvara lui 2025, iar comunitatea a acceptat rapid ideea. Propunerea implementată în comuna Păulești a vizat înlocuirea coroanelor funerare cu donațiile către familiile îndoliate, a declarat miercuri, 17 septembrie, primarul Zenoviu Bontea.

Edilul comunei Păulești a explicat că măsura a reușit doar după ce au fost convocați toți preoții și administratorii de la cele opt cimitire din toate localitățile aparținătoare și li s-a explicat acest lucru.

„Noi am mai încercat acum vreo trei ani, nu prea a dat roade. În acest an am procedat altfel, în sensul că ne-am întâlnit cu toți preoții și cu toți factorii de decizie cu privire la cimitire, cei care le au în administrare sau proprietate. Am avut o ședință comună, au înțeles despre ce este vorba, toată lumea a achiesat la idee, s-au pus afișe, s-a promovat ideea în toate bisericile, deja se respectă acest obicei. Aparținătorii își anunță rudeniile, pe cei apropiați, pentru a nu aduce coroane, spunându-le situația și obiceiul care se creează aici. Se pare că avem succes”, a spus Bontea.

Acum, la înmormântări, familia depune o jerbă din flori naturale, iar participanții pot face donații.

„Vine familia cu o floare naturală sau o jerbă naturală și se depune un recipient de colectare în care oamenii pot să facă donații pentru familia decedatului”, spune primarul.

„Cred că cheia a venit de la ideea de a-i chema pe toți factorii și decidenți, de a ajunge la un numitor comun și de a promova cu toții împreună aceeași idee, pentru că, dacă, să zicem la cimitirul ortodox de la Păulești s-ar fi promovat această idee, la cimitirul reformat din Ambud nu... Dacă s-a procedat unitar, s-a reușit”, a mai spus Bontea.

De ce au fost interzise coroanele de flori la înmormântări

Măsura a fost luată din considerente de mediu, deoarece coroanele din plastic sau cele naturale, dar cu elemente din metal, nu puteau fi reciclate eficient.

„Noi colectăm iarbă, frunze, avem o rampă de nutrienți unde se pot colecta materialele degradabile, pe o platformă în compost, după care pot fi refolosite în agricultură. Crengile, de asemenea, le adunăm și, ulterior, le tocăm și pot fi folosite pentru peleți, dar, din păcate, coroanele, fiind cu multe fire din metal și alte materiale care nu pot fi introduse în tocător, nu le putem neutraliza. Aceasta era principala problemă. De dat foc, de aprins, nu mai e posibil nici din punct de vedere al legislației, chiar și colegii de la Poliția Locală aplică sancțiuni dacă se dă foc la vegetație. Aceasta a fost singura metodă de a rezolva această problemă”, a explicat edilul.

Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să...
#inmormantare, #coroane flori, #cimitir, #Satu Mare, #donatii, #obiceiuri inmormantare , #inmormantare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
Digi24.ro
Un doctor si-a lasat pacientul pe masa de operatie ca sa intretina relatii intime cu asistenta. Acum, isi poate relua cariera in Anglia
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Administrația Trump finanțează o rețea energetică care va conecta Republica Moldova direct la România, pentru a scăpa de dependența de rețelele rusești
  2. Schema prin care administratorul unor asociații de proprietari a furat aproape un miliard de lei din banii locatarilor
  3. Ucraina face, noi nu putem: Kievul crește salariile profesorilor și bursele, în plin război
  4. Cancelarul Germaniei spune că încălcarea spațiului polonez și românesc de către Rusia „face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și de sabotaj”
  5. Theodor Paleologu, critică excesele americane, după asasinarea lui Charlie Kirk. "Nu e de mirare că fiecare curent fanatic își are martirii lui și încearcă să impună ritualurile proprii"
  6. Anchor Grup anunță deschiderea magazinului Reserved în București Mall
  7. 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat - Sondaj INSCOP Research
  8. Accident tragic în Argeș. Trei persoane au murit după ce o mașină s-a izbit de o cisternă. Traficul a fost blocat FOTO/VIDEO
  9. Părinți condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Cei doi au refuzat să pună scaun de copil în mașină pentru că „nu le plăcea cum arată”
  10. Drone rusești: România respinge no-fly, Polonia cere sprijin