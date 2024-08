INNA, una dintre cele mai cunoscute artiste române în plan internaţional, cu numeroase colaborări, și-a lăsat fanii cu gura căscată atunci când a publicat pe contul său de Instagram o fotografie cu cântarul pe care se urcase pentru a afla ce greutate are.

"Mom said i got too skinny! I don't think so", a scris INNA, în traducere: "Mama spune că sunt prea slabă! Eu nu cred".

Fanii au putut observa cum acul cântarului s-a oprit la cifra 41.

Artista a publicat și câteva fotografii în costum de baie. Imaginile au atras zeci de mii de aprecieri și de comentarii de la fanii români și străini.

"Ești perfectă!", a ținut cineva să puncteze scurt. O altă persoană a contrazis-o pe mama Innei. "Îmi pare rău să o spun, dar mama se înșală. Arăți perfect!"

Fanii au fost încântați de forma fizică a artistei. "Cu siguranță nu ești slabă. Ai muncit din greu pentru a obține acest rezultat. Ești sănătoasă și într-o condiție fizică excelentă, care trebuie admirată. Aceste fotografii în bikini sunt demne să inspire alte fete!", a comentat unul dintre fanii străini.

Elena Alexandra Apostoleanu (37 de ani), cunoscută sub numele de scenă INNA, s-a născut la malul mării, în Mangalia, dar a copilărit în Neptun, acolo unde încă de mică şi-a descoperit pasiunea pentru muzică. Acum a devenit unul dintre cei mai remarcabili artişti români în plan internaţional, are numeroase colaborări, şi chiar a lansat un album sub egida casei de discuri Roc Nation a lui Jay-Z.

Are un repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

