”Oh, mama!” Reacția Mihaelei Rădulescu când a văzut ultimul pictorial realizat de Inna FOTO

Inna, una dintre cele mai de succes artiste din România, a avut o apariție îndrăzneață în ultimul ei pictorial, provocând reacții entuziasmante.

Cântăreață de muzică dance, pop și house, dansatoare și compozitoare, Inna (36 ani) a renunțat la inhibiții și la o parte din haine, stârnind aplauze virtuale pe rețelele sociale.

Una dintre primele vedete care au reacționat la fotografia ei a fost Mihaela Rădulescu, care a exclamat: Oh mama!

Cea mai apreciată artistă din România peste hotare va concerta mâine în Elveția.

Inna a lansat acum o lunp piesa "Blow It Up", în colaborare cu Timmy Trumpet, unul dintre cei mai prolifici DJ și Love Harder, un proiect de muzică dance semnat la Ultra Music, al cunoscutului producător Will Simms.

