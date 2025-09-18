Cum a reușit INNA să gestioneze presiunea și provocările impuse de succesul internațional: "Au fost momente care mi se păreau catastrofale”

INNA pe scenă la un concert FOTO: Instagram/ INNA

Succesul aduce cu sine și provocări, tensiuni și momente dificile, pe care cei din afară rareori le pot vedea. INNA a vorbit despre această latură mai puțin cunoscută a carierei sale într-un interviu pentru VIVA!, explicând cum a reușit să gestioneze presiunea și dificultățile generate de succesul internațional. Artista a povestit despre momente care, la prima vedere, păreau imposibil de depășit, dar pe care le-a traversat cu perseverență, demonstrând că în spatele strălucirii se ascund lupte reale, uneori copleșitoare.

INNA, despre presiunea succesului

Întrebată despre începuturile sale și succesul uriaș de pe YouTube, INNA a declarat că niciodată nu și-a imaginat cariera internațională care avea să urmeze:

„După cum îmi place mie să spun, tot ceea ce trăiesc de la începutul carierei mele este un vis din care nu vreau să mă trezesc vreodată. Sunt extrem de sinceră când spun că nu m-am gândit vreodată că voi avea o carieră internațională, pur și simplu mi-am dorit să fiu artistă, să cânt, să fiu pe scenă. Ce a urmat mi-a depășit orice așteptare și, desigur, m-a bucurat peste măsură și m-a ambiționat să continui să muncesc să depășesc orice fel de limite. Succesul m-a făcut să înțeleg și mai bine cine sunt ca om, cine sunt și cine vreau să fiu ca artist și, mai ales, că nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine și ai alături o echipă puternică și motivată, care crede în tine și în drumul tău. Și sunt norocoasă să am această echipă la Global Records, casa mea de discuri, dar și IGM Events, echipa alături de care am construit turneul Echoes.”

Când a fost întrebată despre cele mai dificile momente din cariera sa și dacă s-a gândit vreodată să renunțe, INNA a spus: „Au fost multe momente delicate. Momente care atunci mi se păreau catastrofale, care mă dureau, care mă făceau să mă îndoiesc de mine și de calea mea, chiar și răutăți din partea unor oameni. Cu timpul, crescând ca om, dar și ca artist, maturizându-mă, mi-am dat seama că pur și simplu totul a făcut parte din procesul meu de a deveni cine sunt astăzi și nu regret. Au fost momente în care mi-a venit să renunț, dar am avut mereu oamenii potriviți lângă mine, cum ar fi managerul meu Lucian, care îmi dădea încredere că problemele care apăreau erau doar un obstacol, nu un sfârșit de drum.”

Cum a trecut peste momentele dificile

Despre presiunea succesului internațional, mai ales la o vârstă fragedă, INNA a explicat că, deși chiar și acum se confruntă cu îndoieli, secretul stă în echipa alături de care construiește.

„Chiar și acum, când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar, cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine.”

Privind înapoi la realizările sale, INNA a mărturisit că fiecare succes o emoționează și o motivează în continuare.

„Mă bucur și acum de fiecare reușită pe care o am ca și cum aș fi la început și e o energie bună care mă menține în echilibru și motivată. Sunt mândră de multe momente din cariera mea. De primul hit mondial, de prima colaborare internațională, de primele concerte internaționale, de prima colaborare cu case de discuri internaționale.”

