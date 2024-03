Sanda Ladoși, opinie categorică despre Inna: ”A fost pusă să cânte și nu a putut”

Sanda Ladoși, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica românească, a fost invitată în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D, unde a făcut afirmații neașteptate la adresa Innei.

Discuția a pornit de la o afirmație mai veche a Sandei Ladoși, care a dat-o ca exemplu pe Inna pentru persoanele care nu au vocea necesară pentru a apărea la radio.

„Nu am spus că nu-mi place, am spus că este un produs, este un concept, un produs bine ambalat. Eu am vorbit despre voce, despre nimic altceva. A fost pusă în diverse situații să cânte live și nu a putut. Nu am nici o treabă cu artistul Inna, eu nu am o problemă cu nimeni.

Am dat exemplu atunci pentru că ea era foarte în vogă și ea fiind în niște studiouri în care am fost și eu...atâta se poate, nu am nimic cu ea. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Trăim vremuri în care scara de valori este inversă”, a menționat acum Sanda Ladoși, conform Kanald.ro.

„Sunt tineri din generația asta care sunt extraordinar de talentați, au voci excepționale, că au ales să cânte ce cântă este cu totul alt aspect. S-au adaptat, cum e Delia, Andra, Theo Rose are o voce foarte bună. N-am nici o treabă personală cu nimeni”, a mai spus Sanda Ladoși.

