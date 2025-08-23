Campionul european la înot a intrat în cursa pentru medalii: românul s-a calificat în finala Mondialelor

Aissia Prisecariu și Robert Badea FOTO FRNT

Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de 400 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.

Badea a fost cronometrat cu al treilea timp din serii, 4 min 19 sec 37/100 și se va bate pentru medalie în finala de sâmbătă, de la ora 19:17.

Matei Cristian State a avut al 18-lea timp din serii (4:27.06).

La 50 m bras masculin, Danis Volintir s-a calificat în semifinale cu al 12-lea timp din serii (27 sec 95/100), urmând să lupte pentru un loc în finală la ora 18:58.

Diana Stiger a câștigat seriile lente la 1.500 m liber feminin (16:39.88) și își va afla poziția în clasament după seria rapidă de la ora 18:02.

În calificări la 100 m liber masculin, Tudor Andrei Iordache a avut al 28-lea timp (50.44), iar Eric Ștefan Andrieș al 26-lea timp (50.36).

La 100 m fluture feminin, Eva-Maria Paraschiv a fost a 27-a în serii (1:01.16), iar Denisa Maria Bacalu a 26-a (1:01.13).

Irina-Ana Preda a avut al 29-lea timp în serii la 50 m liber feminin (26.48).

Daria-Măriuca Silișteanu a cucerit singura medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, argint în proba de 100 m spate, miercuri.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

