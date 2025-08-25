Daria Silișteanu, performera României la Mondialele de înot: "Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct"

România a obținut o primă medalie la Campionatul Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni, prin Daria Silișteanu, argint la 100 metri spate. În finală a concurat și buna ei prietenă, Aissia Prisecariu, care a terminat cursa pe locul 6.

„Nu îmi vine să cred ce am realizat, o să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc cu ideea și cu ce înseamnă medalia mondială de argint. Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct.” Acestea au fost cuvintele Dariei Silișteanu după ce a devenit vicecampioană mondială.

Puștoaica de 16 ani din Fălticeni povestește că, la finalul cursei, nici măcar nu s-a uitat la clasament.

„Prima dată m-am uitat la timp, nu la locul obținut. M-am bucurat foarte mult când am văzut că a fost un timp mai bun decât cel din semifinale, apoi am văzut că e și medalie, iar satisfacția a fost de două ori mai mare” – Daria Silișteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate.

Campioană europeană de junioare în această vară, Daria a fost „all in” în cursa mondială!

"Efectiv, în ultimele secunde înainte de start am zis: Asta e, acum ori niciodată! Dacă nu înot azi cât de tare pot, nu mai pot niciodată!" - Daria Silișteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate.

Daria și Aissia au avut parte de o galerie extrem de gălăgioasă, care le-a încurajat pe fete pe tot parcursul finalei.

„Înainte de cursă se aude cel mai bine galeria, i-am auzit pe părinți, pe toți copiii care ne încurajau, pe prietenii care au venit special de acasă, de la Fălticeni, pentru mine și Aissia. A fost o atmosferă incredibilă, nu se poate compara cu nimic!” - Daria Silișteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate.

Pentru Daria, bucuria medaliei mondiale este cu atât mai mare cu cât vine după titlul suprem european.

„Este greu psihic să poți rezista la nivel înalt și la europene și la mondiale în același sezon, de aceea sunt foarte fericită că am reușit să fac performanțe la ambele competiții. A fost o vară de neuitat pentru mine și merit o vacanță pe cinste după tot ce a fost anul acesta” - Daria Silișteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate.

