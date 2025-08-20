Senzație la Mondialele de înot: sportiva din România a adus prima medalie a țării noastre

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 20 August 2025, ora 19:27
91 citiri
Senzație la Mondialele de înot: sportiva din România a adus prima medalie a țării noastre
Daria Silisteanu

Înotătoarea română Daria Silișteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.

Daria Silișteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul cursei de 100 m spate și a reușit să aducă prima medalie a României la această ediție a Mondialelor U18.

Daria a terminat a doua în cursa de 100 metri spate, cu timpul de 1:00.02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite).

Aissia Prisecariu a încheiat pe locul 6, cu 1:00.59.


Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

