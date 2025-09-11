Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți

La doar trei luni de la prăbușirea tragică a unui zbor Air India, soldată cu pierderea a 260 de vieți, o echipă de ingineri propune o soluție inedită care ar putea transforma siguranța zborurilor comerciale.

Proiectul, denumit „Rebirth” („Renaștere”), propune un sistem inteligent de protecție împotriva accidentelor aeriene, prin montarea unor airbaguri de mari dimensiuni pe fuselajul aeronavelor – la bot, în partea inferioară și la coadă. Acestea sunt activate automat de un sistem bazat pe senzori și inteligență artificială, atunci când detectează o defecțiune majoră care ar putea duce la o prăbușire.

Obiectivul: reducerea impactului unei căderi necontrolate și creșterea șanselor de supraviețuire pentru pasageri și echipaj.

„Poate părea neobișnuit, dar poate salva mii de vieți în fiecare an”, spun autorii proiectului.

Un răspuns tehnologic la o tragedie personală

Sistemul a fost dezvoltat de Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan, doi tineri ingineri de la campusul din Dubai al Institutului de Tehnologie și Știință Birla (BITS Pilani), fiind motivat de tragedia din 12 iunie 2025, când zborul Air India 171 s-a prăbușit la doar 32 de secunde de la decolare.

„După accident, mama mea nu mai putea dormi. Se gândea la ce au simțit pasagerii, știind că nu mai aveau nicio cale de scăpare”, a spus unul dintre ingineri.

Acea teamă profundă s-a transformat într-o căutare tehnologică intensă. Proiectul lor a ajuns în finala James Dyson Award, una dintre cele mai importante competiții internaționale de inovație în domeniul ingineriei.

Ads

Cum funcționează sistemul Rebirth

Sistemul monitorizează în timp real parametrii critici ai zborului – altitudine, viteză, direcție, statusul motoarelor, răspunsul piloților și eventuale focare de incendiu. Dacă detectează o avarie ireversibilă la o altitudine sub 3.000 de picioare (aprox. 900 m), airbagurile sunt activate automat – dar pilotul are posibilitatea de a le dezactiva în mod manual.

Airbagurile sunt realizate din materiale textile stratificate, se deschid în mai puțin de două secunde și formează o adevărată „carapace” în jurul avionului, menită să amortizeze impactul cu solul. În plus, sistemul include:

Fluide de absorbție a șocului în pereții avionului și în spătarele scaunelor, care își schimbă starea la impact.

Propulsoare cu gaz care pot încetini căderea, dacă motoarele nu mai funcționează.

Tracțiune inversă, activată automat dacă motoarele rămân funcționale.

Potrivit echipei de ingineri, sistemul poate fi integrat atât în aeronave noi, cât și adaptat celor aflate deja în uz.

Ads

O completare, nu un înlocuitor pentru sistemele de prevenție

Majoritatea soluțiilor actuale din aviație sunt axate pe prevenirea accidentelor. Proiectul Rebirth este diferit: el presupune că, uneori, accidentele nu pot fi evitate – dar supraviețuirea este încă posibilă.

„Rebirth nu este doar o inovație. Este o promisiune: chiar și atunci când toate sistemele eșuează, oamenii merită o a doua șansă la viață”, spun creatorii proiectului.

Viitorul siguranței aeriene

James Dyson Award este o competiție anuală care premiază inovațiile tehnice ale studenților și proaspăt absolvenților. Finala internațională va avea loc în noiembrie, iar câștigătorul va primi un premiu de 30.000 de lire sterline, precum și oportunitatea de a-și dezvolta ideea într-un startup.

Printre celelalte proiecte aflate în competiție se numără:

-un recif artificial imprimat 3D,

-un sistem portabil de sterilizare a seringilor,

-o toaletă ecologică fără apă,

-un absorbant menstrual realizat din deșeuri agricole.

În cadrul aceleiași competiții, premiul pentru sustenabilitate a fost acordat unei inovații din Filipine: Aureus, un material fluorescent realizat din resturi de fructe și legume, care captează lumina UV invizibilă și o transformă în energie electrică. Proiectul, dezvoltat de inginerul Carvey Ehren Maigue, a câștigat și el finanțare de 30.000 de lire pentru dezvoltare.

Ads