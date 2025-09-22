Polițiștii de frontieră și jandarmii au primit dreptul de a înregistra video intervențiile lor chiar dacă nu au consimțământul celor pe care îi filmează

Senatul a adoptat, luni, 22 septembrie, un proiect legislativ care prevede că acțiunile polițiștilor de frontieră și jandarmilor în spații publice vor putea fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare fără consimțământul persoanelor vizate.

Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ordinii și siguranței publice a fost adoptat cu 112 voturi pentru și 12 abțineri.

Actul normativ prevede că baza de date pe care o organizează Poliția de Frontieră în exercitarea atribuțiilor va conține și evidențele informatizate referitoare la date privind cererile de asistență polițienească și informații operative primite sau transmise din partea sau către partenerii de cooperare externi, la documentele care însoțesc transportul de mărfuri, la datele și informațiile privind societăți și organizații, privind persoanele și mijloacele de transport verificate în zona de competență.

De asemenea, cu privire la persoane, vor fi prelucrate prin sisteme manuale și automate de evidență, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și datele din documentul de identitate sau pașaport, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut sau utilizat, privind plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor deținute/utilizate, privind intrări sau ieșiri în sau din România sau alte state, consemne la frontieră, datele biometrice privind imaginea facială și datele dactiloscopice, imaginea sau vocea, datele privind cazierul judiciar, calitatea deținută în societăți /cod unic de înregistrare, datele bancare, semnătura, telefon, fax, e-mail.

La aceste date vor putea avea acces instituțiile cu atribuții de ordine publică, apărare și securitate națională, precum și cele cu atribuții în eliberarea de vize, pentru exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite, în baza unui document de colaborare/cooperare încheiat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu acestea.

Regulile privind păstrarea, actualizarea și utilizarea bazei de date vor fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

'În scopul realizării activităților de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor, prevenire și combatere a altor fapte ilegale, precum și de menținere a ordinii și siguranței publice: a) acțiunile polițistului de frontieră în spații publice pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate; b) Poliția de Frontieră Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activități desfășurate în locuri publice din zona de competență, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea și siguranța publică', prevede proiectul de act normativ.

De asemenea, Jandarmeria Română își va organiza o bază de date care conține evidențe informatizate referitoare la date privind persoanele care au fost sancționate contravențional de către jandarmi, la persoanele cărora le-au fost întocmite acte de către jandarmi, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală, la persoanele care fac obiectul unor măsuri procesuale dispuse de organele judiciare, la alte evidențe necesare.

Cu privire la persoane, vor fi prelucrate, după caz, prin sisteme manuale și automate de evidență, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu: a) numele și prenumele, numele anterior, numele de familie la naștere, pseudonimele sau poreclele; b) sexul; c) data și locul nașterii; d) codul numeric personal; e) seria și numărul actului de identitate; f) cetățenia; g) adresa de domiciliu, reședință; h) datele din pașaport, permis de conducere, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut, utilizat; i) date privind plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor deținute/utilizate; j) ocupație, profesie și loc de muncă; k) imaginea; l) voce; m) calitatea deținută în societăți /cod unic de înregistrare; n) semnătură; o) semnalmente; p) semne particulare; q) calitatea de suporter al unui club sportiv; r) comportamentul, se menționează în proiect.

'În scopul apărării ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, prevenirii și descoperirii infracțiunilor, a pazei și protecției obiectivelor și transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române, precum și combaterii actelor de terorism: a) acțiunile jandarmilor în spațiile publice pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate; b) Jandarmeria Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activități desfășurate în locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea și siguranța publică', prevede actul normativ.

Potrivit proiectului, se va interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate.

Senatul este for decizional.

