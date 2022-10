Vânătoare de recruți în Rusia. Viitorii soldați sunt alergați pe străzi de poliție VIDEO

Mobilizările din Rusia au ajuns la etapa în care bărbații sunt alergați pe stradă.

Oricine se întâlnește cu ofițerii responsabili cu înrolarea în armată e în pericol să se trezească pe frontul din Ucraina în câteva zile, potrivit digi24.ro, care citează „The Washington Post”.

La Sankt Petersburg un bărbat care ieșise după pâine e alergat la propriu minute bune, printre tufișuri și mașini parcate, până este prins. În alte orașe, bărbații care nu au putut să fugă la timp, se ascund prin poduri și pivnițe.

🤷‍♀️Meanwhile, in St. Petersburg (Russia), military commissars are playing Pac-Man, trying to catch up another Russian and mobilize him. pic.twitter.com/wV3legbFUR