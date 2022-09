De teama mobilizării parțiale, rușii își părăsesc țara în toate direcțiile. Autoritățile, se pare că au găsit ”antidotul” la plecările în masă ale cetăţenilor săi, de teama mobilizării parțiale.

După Georgia, şi Kazahstan va avea birou de înrolare la graniţa cu Rusia. Acest punct de control are rolul de a-i monitoriza şi înrola pe cei care încearcă să părăsească Rusia pe uscat, au anunţat autorităţile regionale, scrie Mediafax.

A mobile military registration and enlistment office will open on the border with #Kazakhstan in the #Astrakhan region. It will appear near the Karauzek checkpoint. pic.twitter.com/4WBdlKnPmk