Regiunea din România în care peste jumătate din populație nu are acces la apă curentă. La nivel național, doar 3 din 4 locuitori sunt racordați la sistem

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 10:07
345 citiri
Regiunea din România în care jumătate din populație nu are apă curentă FOTO /forariputuri.com.ro

La nivel național, peste 3 din 4 români au acces la sistemul public de alimentare cu apă, însă există și o regiune în care mai puțin de jumătate din populație are apă curentă, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate marți, 30 septembrie. Cel mai scăzut grad de racordare la apă și canalizare a fost înregistrat la nivelul regiunii Nord-Est în 2024.

„În anul 2024 populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.782.059 persoane, reprezentând 77,6% din populația rezidentă a României, cu 76.578 persoane mai mult decât în anul 2023. Creșterea a fost determinată de racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou construite”, arată datele INS.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2024, ponderea cea mai mare a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (97,9%), urmată de regiunea Sud-Est (89,8%).

Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (53,6%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (70,7%).

Distribuția apei în România în 2024

În anul 2024 volumul de apă distribuită a fost de 3,053 miliarde metri cubi, cu circa 914.538.000 m3 mai mult decât în anul 2023. Creșterea cea mai importantă s-a înregistrat în agricultură, volumul de apă distribuită fiind cu 660.617.000 m3 mai mare.

Cele mai mari cantități de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița (30,8%), respectiv Argeș-Vedea (18,6%).

#INS, #apa potabila, #alimentare apa, #racordare apa canal , #statistica INS
