Românii au cumpărat cu 5% mai puține produse în primele 9 luni din 2026. Categoria de produse cel mai puternic afectată

Autor: Dan Stan
Sambata, 07 Noiembrie 2026, ora 09:59
736 citiri
Românii au cumpărat cu 5% mai puține produse în primele 9 luni din 2026. Categoria de produse cel mai puternic afectată
Om sărac la cumpărături / Gemini AI, Ziare.com

Scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor se reflectă în cifrele oficiale. Românii au cumpărat mai puține produse în primele nouă luni din anul 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), consumul a fost mai mic cu aproximativ 5%. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la produsele nealimentare, un declin de 6%, în timp ce la carburanți reducerea a fost de 2,8%.

„În luna septembrie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de luna august 2026, atât ca serie brută cu 2,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,3%.

Față de luna septembrie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), în luna septembrie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 1,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 2,6%.

În perioada 1.I-30.IX.2026 volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de perioada 1.I-30.IX.2025, atât ca serie brută cu 4,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 4,9%”, se arată în comunicatul INS.

Economiștii sunt de părere că cetățenii au devenit mai prudenți cu bugetele personale, în condițiile în care prețurile au crescut mai rapid decât salariile, iar puterea de cumpărare a scăzut.

Și consumul, și investițiile inhibate în România

Din punctul de vedere al investițiilor, România a pierdut din competitivitate față de vecinii din regiune precum Ungaria și Bulgaria, remarcă analistul economic Adrian Negrescu.

„România e o mare necunoscută în momentul de față, pentru majoritatea investitorilor interesați să dezvolte unități greenfield, fabrici, unități de producție, să creeze locuri de muncă în această țară care are o poziție geografică de invidiat, care are toate resursele naturale, dar care stârnește semne de întrebare și îngrijorare din perspectiva fiscală în primul rând și administrativă, în al doilea rând”, a declarat Negrescu, într-o analiză pentru Ziare.com.

România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale din UE. Cele mai noi date Eurostat
România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale din UE. Cele mai noi date Eurostat
În timp ce media europeană de scumpire a produselor industriale în septembrie 2026 este de 2,6%, România s-a numărat printre țările cu cele mai mari creșteri de prețuri, arată datele...
Deciziile prin care politicienii au sabotat investițiile străine în România: „Brânză bună în burduf de câine”. Lecțiile oferite de Bulgaria și Ungaria
Deciziile prin care politicienii au sabotat investițiile străine în România: „Brânză bună în burduf de câine”. Lecțiile oferite de Bulgaria și Ungaria
România este „brânză bună în burduf de câine”, remarcă analistul economic Adrian Negrescu, în contextul în care investițiile străine s-au prăbușit în 2026. Între timp, vecinii...
#INS, #achizitii, #cumparaturi, #saracie , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA in Europa, Ben Hodges, despre relatia lui Trump cu Putin: "Cred ca a fost cumparat"
Adevarul.ro
Noi detalii in cazul camerelor ascunse in prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de continut: "Nu ne-am gandit nicio secunda"
DigiSport.ro
Statele Unite i-au prezentat oficial scuze Rusiei

Fără Filtru Ep. 104 - Rogobete a descoperit cât de greu te programezi la un spital de stat

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românii au cumpărat cu 5% mai puține produse în primele 9 luni din 2026. Categoria de produse cel mai puternic afectată
  2. Statul român a emis primele penalități pentru Rheinmetall: 8,7 milioane de euro. Neregulile descoperite în afacerea cu compania germană
  3. Încă o hotărâre a unei instanțe din România împotriva băncilor, în dosarul „ROBOR”. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: „Vor trebui să pună în executare decizia”
  4. Bursele, în cădere liberă. S-a spart bula AI? Economist: „Riscul unei crize sistemice ar putea să crească”
  5. Economia Europei poate suferi după alegerile din SUA. Bursele înregistrează pierderi cât 7 PIB-uri ale României, doar pe piața giganților tech
  6. Bulgaria devansează pentru prima dată România la salariul mediu net.”O indexare a salariilor va fi greu de evitat, dar contează cum o faci”
  7. NASA dezvăluie un nou avion revoluționar: Misteriosul X-70 Fractal va deschide o altă eră pentru aeronautică VIDEO
  8. Europa respinge propunerea „păpușarilor” lui Trump legată de Rusia. UE spune NU dependenței de Putin
  9. Vești bune pentru 1,47 milioane de români dintr-o țară vestică: Prețul locuințelor scade la un minimum din 2023
  10. Creditorii au aprobat planul de vânzare a combinatului Liberty, fostul SIDEX. Viitorul cumpărător va fi obligat să repornească producția