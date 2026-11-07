Românii au cumpărat cu 5% mai puține produse în primele 9 luni din 2026. Categoria de produse cel mai puternic afectată

Scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor se reflectă în cifrele oficiale. Românii au cumpărat mai puține produse în primele nouă luni din anul 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), consumul a fost mai mic cu aproximativ 5%. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la produsele nealimentare, un declin de 6%, în timp ce la carburanți reducerea a fost de 2,8%.

„În luna septembrie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de luna august 2026, atât ca serie brută cu 2,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,3%.

Față de luna septembrie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), în luna septembrie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 1,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 2,6%.

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În perioada 1.I-30.IX.2026 volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de perioada 1.I-30.IX.2025, atât ca serie brută cu 4,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 4,9%”, se arată în comunicatul INS.

Economiștii sunt de părere că cetățenii au devenit mai prudenți cu bugetele personale, în condițiile în care prețurile au crescut mai rapid decât salariile, iar puterea de cumpărare a scăzut.

Și consumul, și investițiile inhibate în România

Din punctul de vedere al investițiilor, România a pierdut din competitivitate față de vecinii din regiune precum Ungaria și Bulgaria, remarcă analistul economic Adrian Negrescu.

„România e o mare necunoscută în momentul de față, pentru majoritatea investitorilor interesați să dezvolte unități greenfield, fabrici, unități de producție, să creeze locuri de muncă în această țară care are o poziție geografică de invidiat, care are toate resursele naturale, dar care stârnește semne de întrebare și îngrijorare din perspectiva fiscală în primul rând și administrativă, în al doilea rând”, a declarat Negrescu, într-o analiză pentru Ziare.com.

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