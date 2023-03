Un bărbat și-a înscenat moartea pentru a trăi cu amanta. Soția a aflat că trăiește de pe TikTok: ”Am petrecut luni întregi în doliu”

Anessa Rossii, o femeie din San Diego, California, susține că soțul ei și-a înscenat moartea pentru a trăi cu amanta, cu care ar fi avut deja o relație paralelă de șase ani. Mai mult, spune că a aflat de pe TikTok că soțul ei este în viață.

Anessa a povestit întreaga pățanie pe TikTok de asemenea. A explicat că părinții soțului ei au sunat-o pe data de 22 ianuarie pentru a-i spune că bărbatul s-a sinucis. Ea susține că a vorbit chiar la telefon cu oameni de la departamentul local de poliție și biroul legist. Adaugă că, câteva luni mai târziu, a aflat că bărbatul trăiește în Mexic, alături de amantă, conform Daily Star.

”Pune un deget în jos dacă te sună departamentul de poliție din Miami și îți spune că au descoperit cadavrul soțului tău și că acesta a murit prin sinucidere.

Așadar, tu și familia ta plănuiești înmormântarea lui și toată lumea a fost șocată că s-a întâmplat asta, dar ești în relații proaste cu familia fostului tău soț, așa că rămâi în California și ei rămân în Florida în timp ce planifică înmormântarea.

Suntem în martie și, după ce ai petrecut luni întregi de doliu și chiar te-ai gândit cum să scapi de vinovăție, intri în direct pe TikTok și cineva îți spune să îți verifici DM-urile pentru că au informații referitoare la soțul tău și deschizi DM-ul doar pentru a afla că soțul tău nu numai că este în viață, dar trăiește în Mexic cu amanta lui, cu care are o aventură de șase ani”, a declarat tânăra pe TikTok.

”Am o tulburare bipolară”

Bărbatul a făcut de asemenea un videoclip pe TikTok prin care a explicat situația din punctul lui de vedere și a negat o parte din acuzații.

”Nu am înșelat niciodată nicio femeie în viața mea, în special pe Anessa. M-am întâlnit cu actuala mea logodnică după ce Anessa a părăsit deja Miami.

Am o tulburare bipolară. Am fost internat într-o instituție psihică, prins de 15 polițiști sub amenințarea armei, da, totul s-a întâmplat. Da, am alergat pe străzi toată viața. Am fost violent la viața mea? Da, am fost. Recunosc toate acestea, dar în fiecare zi a vieții mele încerc să fiu o persoană mai bună.

Sunt un dependent de droguri și alcoolic în recuperare, sunt curat de trei ani și o lună acum. Deci toate aceste lucruri pe care le spune ea despre mine, unele dintre ele sunt adevărate, dar eu vă spun ce nu sunt. Nu sunt un mincinos, nu sunt fals", a spus Tim, potrivit Daily Star.

