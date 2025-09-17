Optimism moderat pentru economia României. De ce se tem oamenii de afaceri - Barometrul Antreprenorilor NewMoney – INSCOP

Cel mai amplu studiu asupra opiniei antreprenorilor din România, Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP, realizat pe un eșantion de 1.100 de respondenți, arată că mediul de afaceri rămâne prudent, cu percepții mixte privind economia națională și propria situație financiară.

Potrivit studiului, prezentat în cadrul celei de-a doua ediții a Barometrului antreprenorilor care construiesc România şi Republica Moldova, la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, percepția asupra economiei a fost pe un trend negativ față de anul trecut, cu aproximativ 6-7% mai mulți antreprenori care consideră că economia este „mult mai proastă”, în timp ce cei care o percep ca „mai bună” au scăzut cu 5%. În același timp, anticipările pentru următoarele 12 luni arată un optimism moderat, 18% dintre antreprenori estimând o economie mai bună, în creștere față de anul precedent.

Barometrul, prezentat de Remus Ștefureac, director INSCOP Research, la evenimentul NewMoney.Talks, reflectă opinia unei părți a populației antreprenoriale din România, de la microîntreprinderi la companii mai mari. „O primă întrebare pe care am selectat-o: percepția antreprenorului cu privire la situația economiei, față de acum un an, situația economiei este mult mai bună, mai bună, la fel, mai proastă, mult mai proastă. Sigur, vedem opinii relativ moderate, scade cu aproximativ 5% ponderea celor care consideră că situația economiei este mai bună și crește cu aproximativ 6-7% ponderea celor care cred că situația economiei României astăzi, comparativ cu un an, este mult mai proastă. Pe de altă parte, proiecția de viitor este oarecum surprinzătoare, în sensul în care avem o creștere de 5% a celor care consideră că în următoarele 12 luni situația economiei va fi mai bună, de la 13% la 18%, foarte puțin o creștere în rândul celor care consideră că va fi mult mai proastă, scade semnificativ procentul care consideră că situația economiei va fi la fel”, a explicat Remus Ștefureac.

Dobânzile la credite sunt percepute ca urmând să crească semnificativ, aproape dublu față de anul precedent, iar dobânzile la depozite vor crește moderat. Cursul de schimb euro se estimează că va crește, cu o pondere a celor care prevăd o creștere ușoară de la 50% la 57%, iar a celor care prevăd o creștere mare de la 5% la 12%. Situația financiară a propriilor companii este percepută mai pesimist decât anul trecut, cu o scădere de aproape 10% a celor care cred că situația va fi „mai bună” și o creștere simetrică a celor care o consideră „mai proastă”.

Prezent la eveniment, viceprim-ministrul Tánczos Barna a punctat că Uniunea Europeană reprezintă o ancoră stabilă și puternică pentru antreprenorii din România, 85% dintre respondenți considerând-o un factor esențial pentru mediul de afaceri. Viceprim-ministrul a mai adăugat că Eximbank trebuie să devină o bancă veritabilă de export-import, sprijinind antreprenorii care doresc să se extindă pe piețele externe și să facă investiții în alte țări.

„Un element foarte important care reiese din acest studiu este că antreprenorii din România consideră Uniunea Europeană o ancoră și 85% spun că este o ancoră stabilă, necesară, puternică pentru mediul de afaceri din România.

Este un lucru pozitiv și cu siguranță de aici trebuie să facem următorul pas. Noi vorbim foarte mult despre piața internă, despre antreprenorii care sunt dependenți, practic, 100% aproape de piața internă. Noi trebuie să avem curajul să facem următorul pas și așa cum alte țări susțin antreprenorii să iasă în piața externă, Eximbank trebuie să devină o bancă veritabilă de export-import, adică nu doar de susținere a producției locale care să ajungă pe piața externă, ci să susțină și antreprenorii care au curaj să iasă afară din România, să facă investiții în alte țări, să fie susținuți de un program sănătos și de o bancă puternică care îi ajută să cucerească piețe externe”, a spus viceprim-ministrul.

De asemenea, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că vizita sa recentă în Statele Unite a urmărit atragerea finanțărilor externe și dezvoltarea parteneriatului public-privat, insuficient dezvoltat în România.

