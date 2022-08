Insecta care distruge pădurea din Apuseni. Situația pare scăpată de sub control. Avertismentul specialiștilor

O insectă care s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani în pădurile din Munții Apuseni a devenit un veritabil pericol pentru arborii seculari din această zonă a țării. Popular, insecta este cunoscută sub numele de gândac de scoarţă sau gândac tipograf.

Prezența acesteia în pădurile din Apuseni este semnalată sporadic de zeci de ani, dar în ultimii 5 ani lucrurile s-au agravat. În 2017, o vijelie uriașă a doborât hectare întregi de pădure ceea ce a favorizat extinderea insectei la copacii aflați la pământ.

Situația a fost semnalată de reprezentanții Parcului Natural Apuseni, care realizează periodic cercetări cu privire la sănătatea arborilor. Se presupune însă că gândacul de scoarță este prezent și în alte zone împădurite ale Munților Apuseni.

„Toată treaba a început în toamna anului 2017, când o furtună puternică a pus la pământ foarte mulți arbori. Noi am analizat situația de la început și am convocat Consiliul Științific al Parcului pentru a găsi soluții. Consiliul Științific a decis să se ia măsuri de urgență, chiar dacă este o zonă non intervenție, pentru a stopa pe viitor ca acest fenomen să se extindă. În prima etapă, ocoalele silvice care administrează fondul forestier din zonă ne-au cerut derogare, conform legii, pentru exploatare astfel încât să se prevină atacul”, a declarat Alin Moș, directorul Administraţiei Parcului Natural Apuseni.

Acesta susține că în zona respectivă s-a avizat pentru ocoalele silvice extragerea acelor arbori infestați și a arborilor cu potențial de a fi infestați, tocmai pentru a preveni o explozie în pădure. ”Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, cert este că măsurile au fost luate cu întârziere. Mai mult, se vede că nu au făcut intervenții asupra pădurii. În final au dus și la un deranj asupra pădurii în ceea ce înseamnă pătura de sol de la suprafață și asupra altor arbori sănătoși. Din păcate, prin măsurile luate, în loc ca fenomenul să fie ținut în frâu, s-a amplificat”, a completat Alin Moș.

Pericol accentuat de secetă

Seceta și temperaturile ridicate din ultimii ani au favorizat extinderea coloniilor de gândaci. Deocamdată, situația pare scăpată de sub control, dar, cel puțin la nivelul ariei Parcului Natural Apuseni, există un plan pentru limitarea pagubelor.

Micii gândaci se instalează sub coaja arborelui și fac în așa fel încât să se usuce complet trunchiul. Acesta este uscat complet într-un an de zile. Dacă nu se intervine rapid, și gândacii s-au instalat în arbori, atunci pădurea este pierdută, căci vântul poate transporta gândacii pe o distanță de câțiva kilometri, către alți arbori.

Unele specii de dăunători se dezvoltă numai pe plante vii, altele preferă buștenii, iar altele încă trăiesc în copaci vii și tăiați. Fiecare tip de gândac de scoarță creează labirinturi în felul său și, prin aspectul acestor pasaje, este posibil să se determine ce gândac de scoarță a infectat copacul.

Gândacul feminin din scoarță roade scoarța, pătrunde în țesutul copacului, face mișcări în el și depune ouă. Larvele care au ieșit din ele se hrănesc cu seva și țesuturile copacului, continuând să-l distrugă din interior. Rămân în copac pentru iarnă, iar în primăvară deja o insectă adultă zboară și caută un partener.

Parcul Natural Apuseni este o arie protejată de interes național situată pe teritoriile administrative ale județelor Alba, Cluj și Bihor.