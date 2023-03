Descoperire științifică făcută la supermarket. „Am văzut această insectă uriaşă pe un perete lateral al clădirii”

Profesorul Michael Skvarla s-a dus până la un magazin Walmart din Fayetteville, Arkansas, ca să-şi cumpere nişte lapte, în 2012, iar acea zi s-a dovedit a fi o zi istorică pentru el.

Când să intre în magazin, omul de ştiinţă a observat o insectă uriaşă. Fascinat de ea, a sfârşit prin a o lua acasă, dar după ani s-a dovedit a fi o insectă zburătoare rară, a cărei specie a reuşit să supravieţuiască din epoca jurasică, relatează CBS News.

Michael Skvarla, directorul Laboratorului de Identificare a Insectelor de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, îşi aduce aminte foarte bine de momentul în care a găsit misterioasa fiinţă. "Mergeam în Walmart pentru a cumpăra nişte lapte şi am văzut această insectă uriaşă pe un perete lateral al clădirii", relatează el într-un comunicat de presă transmis de Penn State University. "M-am gândit că arată interesant, aşa că am luat-o în mână şi mi-am făcut restul cumpărăturilor cu ea între degete. Am ajuns acasă, am pus-o în cutie şi am uitat imediat de ea, timp de aproape un deceniu", povesteşte profesorul.

Skvarla a crezut iniţial că insecta pe care a luat-o de pe peretele magazinului Walmart era o furnică-leu. Aceste insecte, potrivit Departamentului de Conservare din Missouri, "arată ca nişte libelule fragile, de culoare bej-maronie, cu un corp alungit, patru aripi cu nervuri complicate, pestriţe, cu puncte maro şi negre, şi antene în formă dreaptă sau curbate, cam la fel de lungi cât capul şi toracele la un loc".

Dar, în toamna anului 2020, când profesorul Skvarla preda un curs online despre biodiversitatea şi evoluţia insectelor, le-a arătat studenţilor insecta pe care o avea şi şi-a dat seama brusc că nu era ceea ce credea iniţial. El şi studenţii săi şi-au dat seama apoi ce ar putea fi - şi asta live, în cadrul unei sesiuni pe Zoom.

Ads

"Ne uitam la ceea ce vedea dr. Skvarla la microscop. Vorbea despre caracteristici. Apoi s-a oprit", a povestit unul dintre studenţii săi, Codey Mathis. "Ne-am dat seama cu toţii împreună că insecta nu era cea care fusese etichetată anterior şi că era de fapt o neuropteră gigantică super-rară".

Este o insectă mare, care datează încă din epoca jurasică, iar specia a rezistat până în zilele noastre

Un indicator clar al acestei identificări a fost anvergura aripilor insectei. Aceasta era de aproximativ 50 de milimetri - aproape 5 cm - o anvergură care, potrivit echipei, a arătat clar că insecta nu era o furnică.

Skvarla a lucrat apoi cu o echipă pentru a efectua analize moleculare asupra insectei. În noiembrie, cercetările sale asupra specimenului au fost publicate în Proceedings of the Entomological Society of Washington.

Cândva, aceste insecte gigantice se găseau pe întreg continentul, dar în anii 1950, insecta a fost distrusă în partea de est a Americii de Nord. Dispariţia lor este în mare parte învăluită în mister. Unii cred că ar fi dispărut din cauza poluării luminoase tot mai mari, a noilor prădători şi, eventual, chiar a faptului că au fost introduse în mediu noi râme care au schimbat compoziţia solului.

Ads

Descoperirea specimenului din Arkansas este cu atât mai remarcabilă cu cât este primul înregistrat în estul Americii de Nord în peste 50 de ani, a subliniat Skvarla în cercetarea sa.

"Această descoperire sugerează că ar mai putea exista populaţii-relicvă ale acestei insecte mari şi fascinante, care nu au fost încă descoperite", a scris profesorul. El crede că locul în care a fost găsită ar putea fi "unul ideal pentru ca o insectă mare şi care iese în evidenţă să se ascundă şi să rămână nedetectată".

"S-ar putea să fi trecut 100 de ani de când nu a mai fost în această zonă - şi au trecut ani de zile de când nu a mai fost observată în apropiere. Următorul loc cel mai apropiat în care au fost găsite a fost la 2.000 de kilometri distanţă, deci este foarte puţin probabil să fi călătorit atât de departe", a spus el. "Dar o descoperire ca aceasta subliniază cu adevărat că, fie şi într-o situaţie banală, există încă un număr imens de descoperiri de făcut despre insecte", a conchis profesorul.

Ads