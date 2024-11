Noua metodă de înșelăciune care îi vizează pe șoferii de taxi. La ce să fie atenți pentru a nu cădea în plasă

Polițiștii suceveni atrag atenția asupra unei noi metode de înșelăciune care are ca țintă șoferii de taxi sau de ridesharing. Un șofer de ridesharing a rămas fără 2.400 de lei după ce a luat, pe timp de noapte, un client, l-a dus la o adresă, iar acesta a revenit spunând că are 500 de euro pe care nu are unde să îi schimbe.

Șoferul s-a oferit să îi schimbe valuta, iar a doua zi a constatat că bancnota de 500 de euro era, de fapt, o hârtie imprimată.

„Bărbatul își desfășoară activitatea în calitate de conducător auto la o firmă de ridesharing, iar la data de 10.11.2024, în jurul orei 02:00, acesta se afla în timpul serviciului pe raza municipiului Suceava, atunci când l-a lăsat pe un client în municipiul Suceava, lângă o sală de jocuri. Imediat, de autoturismul persoanei vătămate s-a apropiat un alt bărbat care i-a solicitat insistent să îl preia și să îl transporte. Persoana vătămată a dat curs solicitării, transportând bărbatul necunoscut la o adresă din municipiul Suceava. Aici, bărbatul i-a solicitat șoferului suma de 350 lei întrucât are o urgență, sub promisiunea că se va deplasa la domiciliu de unde va lua o sumă de bani în euro pe care o va schimba și va restitui banii. Persoana vătămată a dat curs solicitării, fapt pentru care i-a oferit acestuia suma cerută, după care bărbatul a coborât din autoturism solicitându-i să-l aștepte, deplasându-se într-o direcție necunoscută. După un timp, bărbatul necunoscut a revenit la autoturism, solicitându-i încă o cursă, sub pretextul faptului că acesta dorea să meargă la o casă de schimb valutar să schimbe o sumă de bani pentru a putea achita contravaloarea cursei”, se arată într-un comunicat dat publicității duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

Polițiștii precizează că șoferul a fost de acord să schimbe el suma de bani în condițiile în care la acea oră nu era deschisă nicio casă de schimb valutar.

„Șoferul, cunoscând că bărbatul necunoscut ar avea asupra sa suma de 500 de euro luată anterior de la domiciliu, s-a deplasat la un bancomat de unde a retras suma de 1600 lei. Revenind la autoturism, persoana vătămată a oferit suma de bani scoasă bărbatului, la care acesta i-a pus în portofel suma de 500 euro, fără ca persoana vătămată să verifice asupra autenticității acesteia. La data de 11.11.2024, persoana vătămată a constatat faptul că bancnota de 500 de euro primită de la bărbatul necunoscut este de fapt doar o hârtie imprimată”, mai transmit polițiștii.

Bărbatul înșelat s-a prezentat la Poliție pentru a reclama fapta, în dimineața zilei de 15 noiembrie.

Polițiștii au deschis dosar penal care vizează infracțiunea de înșelăciune. Aceștia atrag atenția cu privire la acest mod de operare și le recomandă celor vizați să nu dea curs unor astfel de solicitări. „Intenția dumneavoastră de a ajuta poate fi utilizată de către răufăcători pentru punerea în executare a unor activități infracționale și vă poate genera prejudicii importante. Sesizați imediat orice astfel de fapte prin SNUAU 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție”, precizează sursa citată.

