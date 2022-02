Cum a plătit un bătrân de 70 de ani peste 300.000 de lei pentru servicii sexuale. Femeia care l-a stors de bani, trimisă în judecată pentru 278 de fapte de înșelăciune

O telenovelă demnă de un scenariu de film se derulează de câțiva ani într-o comună din Vrancea. Povestea a ieșit la iveală după ce în 2018, un bărbat, care în prezent are 76 de ani, a dezvăluit ca a fost înșelat timp de doi ani de o femeie căreia i-a trimis sume de bani în valoare totală de 308.650 lei.

Bâtrânul a depus plângere la poliție și a fost organizat un flagrant. În momentul în care femeia (C. M.) a primit de la acesta un nou pachet cu bani, polițiștii au descins și au ridicat-o pentru audieri. În urma anchetei derulate s-a stabilit că victima a fost determinată de femeie să îi trimită, în perioada ianuarie 2016-iulie 2018, de 278 de ori, sume de bani.

Bătrânul punea banii într-o pungă de plastic în care depozita și bunuri alimentare și le trimitea cu microbuzul la adresele indicate de femeie, în București sau Ploiești. Acesta a declarat la poliție că a fost convins să trimită banii pentru intervenții chirurgicale, pentru înmormântarea tatălui și mamei biologice a femeii, pentru acte notariale, cărți funciare pentru dezmembrări terenuri, pentru reparații la mașină și apartamentul din București.

S-a mai folosit și de metoda ”accidentul”, în sensul că a cerut bani pentru a rezolva problemele unei persoane foarte cunoscute care ar fi suferit sau a provocat un accident de mașină. Victima a ținut o evidență strictă a banilor trimiși femeii.

Ads

A susținut că după mai bine de doi ani a decis să nu îi mai trimită bani pentru că nu i-a mai răspuns la telefon și a făcut plângere la poliție. Bătrânul locuiește în comuna Țifești din județul Vrancea. Femeia a fost trimisă în judecată în 2019, dosarul aflându-se pe rolul Judecătoriei Panciu. În dosar sunt judecate și două fete minore, dintre care una este fiica femeii, care sunt acuzate de complicitate la înșelăciune, în sensul că au ajutat la inducerea în eroare a bătrânului.

Ads

Femeia s-a fi angajat, inițial, să îi restituie banii și pentru a arăta că este o persoană de încredere i-a garantat ca este proprietara unei suprafețe de 100 ha pădure, a unui service auto în Ploiești și a unui apartament. Aceasta a respins acuzațiile și a declarat că banii reprezintă plata serviciilor sexuale de care ar fi beneficiat bărbatul timp de 16 ani.

”A întreținut relații contra cost cu mine timp de 16 ani. Îmi cerea socoteală cu privire la locurile unde am fost, ce am făcut și cu cine”, a declarat aceasta, completând că a fost deseori văzută noaptea intrând în casa bărbatului. În final aceasta ar fi recunoscut că a primit de la bătrân suma de 60.000 de lei, pe care ar vrea să o restituie pentru a scăpa, având în vedere că banii i-au fost împrumutați acestuia de cei trei copii ai lui.

Pe parcursul anului 2020 a existat și un proces privind paternitatea fiicei femeii, trimisă în judecată pentru complicitate la înșelăciune. Expertiza ADN a arătat că tatăl fetei este nimeni altul decât bătrânul înșelat.

Ads