O tânără a rămas în câteva secunde fără suma uriașă strânsă pentru a-și cumpăra casă: "Nu crezi niciodată că ți se va întâmpla așa ceva"

O adolescentă australiană și-a pierdut toate economiile după ce a căzut victima unei presupuse escrocherii telefonice.

Adolescenta care a rămas fără 37.000 de dolari în câteva secunde a lansat un avertisment.

După ce a obținut primul ei loc de muncă ocazional la 14 ani, Aurora Casilli a visat la ziua în care va avea destui bani pentru a-și cumpăra propria casă.

Tânăra de 18 ani din Albany, Australia de Vest, spune că a cunoscut întotdeauna valoarea banilor și, de-a lungul anilor, a economisit cu meticulozitate fiecare cent.

La un moment dat, ea lucra chiar și în trei locuri de muncă diferite pentru a-și crește contul de economii.

Dar toți anii ei de dăruire și muncă grea au fost irosiți, deoarece acum „nu are nimic pe numele ei”, după ce a căzut victima unei presupuse escrocherii la telefon.

"Acum nu am nimic"

„Nu crezi niciodată că ți se va întâmpla așa ceva”, a spus ea pentru news.com.au.

„Sunt devastată. Am muncit din greu toată viața, am economisit pentru o casă. Toate acele ture, toată munca pe care am depus-o și acum mi s-a întâmplat asta. În timp ce prietenele mele ieșeau și cumpărau lucruri frumoase, cum ar fi machiaje și haine, eu economiseam. Economiseam pentru viitorul meu. Acum nu mai am nimic. Trebuie să iau totul de la capăt.”

Pe 3 decembrie 2022, Aurora a primit un mesaj text alarmant despre care credea că era de la banca ei, care o anunța că cineva cu un nume pe care nu îl recunoștea încerca să facă un transfer din contul ei.

Mesajul părea să fie de la Banca Națională a Australiei (NAB), deoarece era de la același număr și în același tip de mesaje text ca și comunicările anterioare de la bancă.

Această tehnică este folosită în mod obișnuit de escroci pentru a părea mai legitimă pentru potențialele victime.

Textul a îndemnat-o să sune la numărul lor, 1800, dacă nu ar fi autorizat plata, pe care tânăra a decis să-l formeze deoarece era în „stare de panică”.

„Eram acasă, pe punctul de a face micul dejun când a venit mesajul”, și-a amintit ea.

„Am intrat în panică după ce l-am citit. Am crezut că cineva este în contul meu și încearcă să facă un transfer neautorizat. Textul era de la NAB și era sub alte mesaje pe care le-am primit de la ei. Mi s-a părut legitim, așa că am sunat panicată la acel număr.

Dacă ar fi fost de la un număr de mobil aleatoriu, nu aș fi crezut. Dar părea atât de real.”

"Părea ca orice persoană normală"

Ea a așteptat o oră pentru a vorbi cu cineva, ceea ce, spune ea, a adăugat cost suplimentar apelului.

Aurora a fost apoi întâmpinată de ceea ce ea descrie ca fiind un bărbat „profesionist și politicos”, cu accent britanic, care i-a explicat că cineva a obținut acces la contul ei bancar.

„Părea ca orice persoană normală care lucrează la o bancă”, a explicat ea.

„Auziți la știri lucruri despre escrocii care sunt din alte țări și au scăpat de engleză sau accente străine puternice. Dar el era doar un bărbat cu accent britanic care vorbea într-un mod profesionist. Nu părea suspect.”

Pentru securitatea ei financiară, i s-a spus să transfere toate economiile ei într-un alt cont NAB pe numele ei, pe care bărbatul se presupune că l-a creat pentru ea la telefon.

Aurora l-a crezut și a trimis rapid peste 36.561,37 dolari - economiile ei de toată viața.

La câteva secunde după confirmarea transferului, bărbatul a închis.

Apoi tânăra și-a dat seama că și-a transferat economiile într-un cont Commonwealth Bank, nu NAB.

„M-am simțit rău, am avut sentimentul că ceva este îngrozitor de greșit”, a spus ea.

„Am sunat înapoi și l-am întrebat de ce a vrut să transfer banii într-un cont Commonwealth. A închis din nou. Am fost înșelată.”

Aurora spune că a contactat Commonwealth pentru a încerca să oprească transferul, dar era prea târziu – fondurile fuseseră deja scoase.

Aurora spune că acum nu are bani pe numele ei, dar îi este recunoscătoare iubitului ei Matthew, în vârstă de 21 de ani, care acoperă cheltuielile de trai în gospodăria lor comună.

Aurora a contactat NAB pentru ajutor în urma incidentului.

Banca a analizat ceea ce s-a întâmplat și a ajuns la o decizie oficială în această privință pe 3 ianuarie.

Banca nu este răspunzătoare

Într-o scrisoare văzută de news.com.au, NAB a stabilit că nu este răspunzătoare pentru fondurile pierdute, deoarece plata a fost autorizată de Aurora.

Documentul mai spunea că NAB nu a considerat-o pe Aurora ca fiind o victimă a unei escrocherii, deoarece plățile au fost efectuate cu dispozitivul ei obișnuit și nu a existat nimic care să sugereze că acest lucru s-a întâmplat din cauza unui probleme a băncii.

Într-un gest de bunăvoință, compania i-a oferit 3000 de dolari, însă adolescenta a refuzat.

„Dacă mi se poate întâmpla mie, i se poate întâmpla oricui. Este atât de înfricoșător ce pot face acești escroci. Cred că NAB ar trebui să fie responsabilă și să aibă mai multe măsuri de securitate, astfel încât clienții lor să nu fie înșelați.

De asemenea, cred că băncile în general au nevoie de o linie urgentă pentru persoanele aflate în această situație. Dacă nu aș fi stat ore în așteptare, poate mi-aș fi putut recupera banii. Sincer am inima frântă și sper că nimeni altcineva nu va trebui să treacă vreodată prin asta.”

Directorul NAB pentru Investigații de Fraudă, Chris Sheehan, a subliniat importanța de a rămâne vigilenți.

„Am văzut o creștere semnificativă a înșelătoriilor în ultimii ani și este supărător să vedem efectele devastatoare pe care acestea le pot avea”, a spus el într-un comunicat.

„Prevalența înșelătoriilor evidențiază că acestea sunt o problemă la nivelul întregii societăți și toți avem un rol de jucat în luarea de măsuri, promovarea educației și creșterea gradului de conștientizare.”

Sheehan a spus că escrocii au putut folosi software care face ca numărul de telefon de la care apelează sau trimit mesaje să apară pe dispozitive ca aparținând unor organizații oficiale precum bănci, biroul fiscal sau poliția.

„Când un client primește un mesaj text sau un apel care uzurpă identitatea NAB, înseamnă că un infractor a „falsificat” numărul nostru și ne uzurpă identitatea. Sistemele NAB nu au fost încălcate în niciun fel”, a spus el.

„Dacă cineva nu este sigur dacă persoana care îl contactează este de la NAB, ar trebui să închidă și să sune la NAB la numărul aflat pe spatele cardului.

„NAB nu va cere niciodată unui client să confirme, să actualizeze sau să dezvăluie informații personale sau bancare printr-un link într-un mesaj text sau e-mail. Oamenii ar trebui să știe că banca lor nu le va cere niciodată să transfere bani într-un alt cont pentru a-l păstra în siguranță.”

