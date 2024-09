Bancnote de recuzită de 100 de lei, care copiază întocmai banii reali, sunt vândute pe paginile de socializare, dar și pe cele de anunțuri. Astfel de hârtii sunt folosite, apoi, de indivizi necunoscuți care le pun în circulație.

Polițiștii au descoperit deja două cazuri în care hârtii de 100 de lei falsificate au ajuns la oameni de bună credință, scrie stirileprotv.ro.

Recent, un angajat al unei firme din Satu Mare a descoperit printre banii încasați de la clienți șapte astfel de bancnote de 100 de lei, care erau falsificate.

„Lucrez la o firmă ca și reprezentant tehnic și comercial, noi încasăm bani cash pe chitanțe pentru facturile emise și la un client, între bani, am observat o bancnotă mai suspectă. Am observat că materialul nu seamănă cu cel original. A doua bancnotă am observat-o când am fost la bancomat să depun banii, mi-a dat banii înapoi, mi i-a respins și am văzut că și aceea e falsă. Un coleg livrator la fel a pățit, un coleg din Baia Mare la fel a pățit la bancomat”, declară un angajat.

Recomandările Poliției

Polițiștii le recomandă oamenilor să fie atenți în momentul în care primesc sume mari de bani, să cerceteze elementele de siguranță, iar dacă văd ceva suspect să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție sau unei unități bancare.

În mediul online au apărut anunțuri în care sunt vândute bancnote false de 100 de lei. Cel care a făcut postarea susține că sunt doar pentru recuzită însă seamănă izbitor cu cele reale. Astfel de tranzacții sunt însă ilegale.

Ads

„Bancnotele sunt în atributul Băncii Naționale să le emită și să le pună în circulație, deci este strict interzis. Tehnologia necesară pentru tipărirea lor este destul de scumpă și inclusiv materialele din care se fac acești bani, fotocopiatoarele moderne sunt destul de performante și te poți păcăli la prima vedere”, a declarat, pentru sursa citată, economistul Adrian Coroian.

Cei mai vulnerabili sunt bătrânii, care pot fi păcăliți ușor, ori livratorii care din grabă pot să nu observe că bancnotele sunt false și nu conțin elementele de siguranță. Polițiștii fac cercetări.

Pentru punerea în circulație a valorilor falsificate, cei implicați riscă închisoare de până la 10 ani.

Ads