Christina LaBarbiera, agent imobiliar Christie's International din comitatul Bergen, New Jersey, își dă în judecată fostul prieten, Rob Harris și susține că a înșelat-o cu mai mult de 70.000 de dolari.

Bărbatul nu a răspuns la acuzațiile ei sau la solicitarea publicației The Post pentru un punct de vedere.

Tânăra a relatat povestea pentru nypost.com.

"El era jumătatea mea perfectă. Apoi m-a înșelat cu 71.640 de dolari — economiile mele de-o viață. Acum îl dau în judecată pentru fraudă."

"M-a cucerit cu vorbe frumoase"

"Când am făcut pereche pe Hinge (aplicație de dating online care se concentrează pe construirea de relații de durată) cu Rob Harris, un agent imobiliar blond cu ochi albaștri în vârstă de 30 de ani care lucra la Real Brokerage, în aprilie anul trecut, m-a cucerit cu vorbe frumoase.

Era un agent imobiliar din New Jersey, la fel ca mine. Era foarte amuzant, spiritual. Făceam glume împreună. Era vesel. Un om de familie care iubea câinii. Fermecător. Cu spirit antreprenorial.

Mesajul lui care m-a făcut să-i răspund pe Hinge a fost: „Mă îndrăgostesc de tine dacă mă faci să râd.” Am răspuns: „Asta nu va fi o problemă.” I-am trimis numărul meu și am continuat conversația.

Chimia a fost instantanee și, în cele din urmă, am discutat despre mutarea în Miami."

"L-am căutat să mă asigur că este agent imobiliar"

"Vorbisem tot timpul, fără întrerupere. Despre slujbele noastre în imobiliare, despre lucruri nostalgice amuzante precum "Sponge Bob". L-am căutat să mă asigur că este agent imobiliar. Totul era în regulă.

El mi-a spus lucruri personale despre viața lui, a zis: „Câteva fete cu care vorbeam au fost uimite de asta, dar trebuie să-ți spun, acum un an, mi s-a pus diagnosticul de cardiomiopatie, o îngroșare a peretelui inimii.

Doar ca să știi, unele zile pot să mă ridic și să merg, iar în altele sunt atât de epuizat încât pot sta nemișcat și inima îmi bate la 150 de bătăi pe minut.”

Bunica mea avea ceva similar. Nu am fost dispusă să îl resping din cauza unei probleme cardiace.

El ajuta la plata ipotecii mamei sale și se ocupa de lucruri pentru familia sa, deoarece tatăl său vitreg urma să facă o intervenție chirurgicală gravă la spate, mi-a spus. M-am gândit, „asta este cu adevărat onorabil, a luat inițiativa în familie.”

Am stabilit o întâlnire — el urma să vină cu mașina în oraș. Apoi, la ora 7 seara, am primit un mesaj audio care spunea: „Christina, îmi pare foarte rău. Se întâmplă ceva la spital și trebuie să mă asigur că tatăl meu vitreg este bine. Îmi pare foarte rău. Văd cu adevărat un viitor aici, te rog să nu fii supărată.”

Nu pot să fiu antipatică și să mă supăr pentru asta.

De asemenea, am simțit compasiune pentru el și situația lui, deoarece mama mea a avut cancer la sân, cancer la rinichi și o formă de cancer de măduvă osoasă în decurs de trei ani. Am trebuit să fac multe concesii în viața mea. A fost ușor să ne conectăm la acest nivel.

El îmi trimitea link-uri către site-urile NYU Langone despre operație — tot ce spunea era verificabil.

În luna mai, am ieșit în cele din urmă la prima noastră întâlnire. Când ne-am întâlnit, mi-a deschis ușa mașinii sale Tesla Model 3. M-am gândit, „Ce domn cu maniere.” Am mers la Catch Steak în zona Chelsea.

Era îmbrăcat foarte elegant, purtând un tricou negru și blugi gri cu un ceas de designer. A părut a fi un tip foarte dulce și protector. Când l-am întâlnit în persoană, am zis, „Nu este doar bun la telefon, pe mesaje, este și chipeș și avem conversații bune.”"

"Cred că am întâlnit dragostea vieții mele"

"La întâlnire, mi-a spus că are în plan să se mute în Florida în octombrie și dacă lucrurile evoluează, este ceva la care ești deschisă? Am spus că e amuzant, pentru că am familie acolo, cea mai bună prietenă a mea este acolo, fac naveta în continuu. Eram în proces de a obține o licență de imobiliar în Florida. Am spus, „da, ne sincronizăm.”

Primul nostru sărut a fost electrizant. Am vorbit până la 3 dimineața în acea noapte. Mi-a trimis un mesaj audio care spunea: „Cred că am întâlnit dragostea vieții mele.”

În luna următoare, m-a invitat la cină pentru ziua de naștere a unui prieten. Ne apropiam de loc și el a spus, „Nu vreau să merg. Vreau doar să petrec timp cu tine, nu te-am văzut.” Eram chiar în fața restaurantului. Mi s-a părut puțin ciudat, dar am ieșit la cină la câteva străzi distanță.

Nu dorea să avem poze pe rețelele de socializare, deoarece spunea că vrea să își păstreze viața privată, pentru că atunci când prea mulți oameni știu detalii despre tine, strică ceva bun.

Pe 10 august, m-a rugat să îi transfer suma de 501 de dolari pentru a testa dacă funcționează, promițând că îmi va returna banii.

În curând după aceea, am mers în Miami, unde am stat la hotelul W din Brickell. Amândoi aplicam pentru licențele noastre de imobiliar în Florida.

El mi-a spus că vom avea un viitor împreună. Făcea o ofertă pentru un apartament în Aventura, Florida, și mi-a spus că a rămas în Miami pentru a lucra la construirea rețelei sale de imobiliare.

Pe 21 august, m-a rugat să îi transfer suma de 1.310 dolari pentru a plăti închirierea unui iaht și o cină la restaurant, pentru a-l ajuta să-și construiască o rețea imobiliară în Miami, ceea ce nu este neobișnuit să cheltui pe marketing.

Mi-a spus că nu vrea să arate creditorului cât cheltuia în timp ce făceam oferta pentru apartamentul din Miami — suma se aduna."

"A promis să îmi dea 10.000 de dolari în numerar"

"Apoi, m-a rugat să îi transfer 5.000 de dolari pentru o proprietate Airbnb și mi-a spus că îmi va returna banii – mi-a trimis chiar și extrasul său bancar care arăta 720.000 de dolari. A promis să îmi dea 10.000 de dolari în numerar data viitoare când ne vom vedea.

M-am îngrijorat pentru că economiile mele au început să scadă.

Apoi, îmi spune o bombă, afirmând că deține o casă împreună cu o fostă iubită. Când au rupt relația, lucrurile s-au complicat și la un moment dat a fost chemată poliția, a spus el, și ea intenționa să depună plângere.

Apoi, cu o oră înainte să plec pentru a zbura în Florida, primesc un mesaj de la el care spune: „Houston, avem o problemă.”

Nu răspunde la telefon. Îi trimit mesaje non-stop. Îmi trimite un mesaj lung spunând că, aparent, această problemă cu fosta lui iubită nu s-a rezolvat niciodată și l-au arestat.

Am zis: „De ce încă ai telefonul? Ce fac?”

El a spus că are nevoie de cauțiune. Mi-a cerut 12.000 de dolari. I-am trimis banii prin transfer bancar.

S-a dovedit că el nu fusese niciodată arestat și banii au ajuns la proprietatea Airbnb. Am mers la secția de poliție în octombrie și mi s-a spus practic că avem de-a face cu fraudă cu cardul de credit.

Am aflat că a locuit cu o altă fată în New Jersey tot timpul. Ea a spus că el s-a mutat în Miami!

Sunt mai precaută în zilele noastre când vine vorba de întâlniri. Sunt singură și nu am mai fost activă pe Hinge de la această experiență. Întâlnesc oameni în mod organic sau prin intermediul prietenilor.

Îmi amintesc că am urmărit documentarul despre înșelătorul de pe Tinder [escrocul israelian Simon Leviev] și de fiecare dată când cerea bani, își crea impresia că este în pericol și că aceste femei făceau tot posibilul să ajute.

Rob a făcut exact același lucru cu mine."