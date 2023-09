Români anunțați "în numele Interpol" că vor fi arestați pentru pornografie: "A fost un şoc. În ziua aceea am fost terminat"

Mai mulți craioveni au primit email-uri cu antetul Poliției Române și al Europol, prin care erau avertizați că vor fi arestați pentru pornografie şi că fac obiectul unor dosare penale după ce ar fi accesat în mod ilegal aceste site-uri.

Atacatorii pretind că au funcții importante în cadrul acestor instituții și le spun celor vizați că sunt anchetați penal pentru accesarea unor siteuri cu conținut sexual explicit cu minori.

"M-am blocat, îmi tremura tot corpul"

Un bărbat din Craiova a relatat că a fost victima unei astfel de escrocherii.

„Eram la muncă. Am primit un email ciudat. Când am deschis, m-am blocat, îmi tremura tot corpul. Nu ştiam ce să mai fac. Avertisment de la Interpol, de ce? După câteva zeci de minute, m-am liniştit şi am început să pun lucrurile cap la cap. În primul rând, nu am accesat asemenea site-uri. În al doilea rând, cum trimite Interpolul email de pe o adresă privată? Am recitit mesajul de mai multe ori şi am descoperit mai multe greşeli.

Nici nu puteam să întreb pe cineva, că mă gândeam că râde de mine sau se uită ciudat. M-am gândit şi la varianta că poate fi o eroare şi într-adevăr mă trezesc arestat, că au fost atâtea cazuri. Până să dovedesc eu că sunt nevinovat, cine ştie prin ce traume mai trec. Vă spun, a fost un şoc. După mult timp m-am liniştit, dar în ziua aceea am fost terminat. Abia după câteva zile am vorbit cu o cunoștință care mi-a spus că este o fraudă online şi este poveste veche. Am căutat prin presă şi într-adevăr am văzut că au mai fost cazuri prin Bucureşti încă de anul trecut.”, a declarat pentru gds.ro un craiovean care a primit un astfel de email.

Mailuri în numele Interpol

Conţinutul emailului este o așa-zisă notificare plină de greșeli gramaticale și de erori de scriere sau traducere.

„Sunt domnule Anton Cristian Gheorghe, comisar şef de Poliţie de Investigaţii Criminale şi Infracţiuni penale în colaborare cu Biroul European. În urma unei capturi prin intruziune pe internet, în cooperare cu Centrul Naţional pentru Analiza imaginilor Pornografice, în republica Franceză, în Republica Federală germania şi cu Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală abrevaiat în mod obişnui Interpol, vă contactăm pentru a vă informa că faceţi obiectul unor proceduri judiciare în vigoare, în special în ceea ce priveşte: site pornografic, hărţuire sexuală, cyberpornografie, pedopornografie, exhibiţionism, pedofilia. Prin urmare, vă rugăm să vă faceţi auzită, trimiţându-ne prin e-mail justificările dumneavoastră, pentru a putea fi examinate şi verificate în vederea stabilirii sancţiunilor, în termen strict de 48 de ore”, se precizează în e-mail.

Noul tip de fraude online

Persoanele vătămate sunt atenţionate că fac obiectul unor presupuse proceduri judiciare, ca urmare a accesării unor site-uri, în care sunt prezentate acțiuni cu un caracter sexual explicit, cu minori. Acestea trebuie să se disculpe că altfel vor fi arestate de Interpol.

Ulterior victimelor le erau solicitați bani, pentru a nu fi arestate.

La nivel internațional, acest tip de fraudă este cunoscut sub denumirea de „government impersonation scams”.

„Acestea sunt cazuri de fraude online, prin transmiterea unor mesaje, prin email, în care anumite persoane și-ar fi atribuit identitatea unor lucrători cu funcții de conducere din cadrul unor structuri de aplicare a legii. MAI a dat un comunicat în acest sens”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliția Română anunța încă de anul trecut că a fost sesizată asupra mai multor cazuri de fraude online, prin transmiterea unor mesaje prin email în care anumite persoane și-ar fi atribuit identitatea unor angajați cu funcții de conducere din structuri precum Europol, Interpol, FBI sau Poliția Română. „În situația în care primiți astfel de email-uri, nesolicitate, vă recomandăm să nu răspundeți, să nu accesați eventualele linkuri sau atașamente și să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție sau online, pe portalul de petiții al Poliției Române – https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-online”, transmitea Poliția Română.

Autoritățile naționale și europene vizate au mai avertizat că angajații lor nu solicită niciodată bani. Sindicatul Europol avertizează că aceste mesaje sunt false, fiind noul mod de operare al infractorilor.

Este noul mod de operare al infractorilor care se folosesc de denumirile unor organizații sau instituții cu scopul de a intimida și a sustrage diferite date cu caracter personal pe care ulterior să le folosească în alte activități infracționale.