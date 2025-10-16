Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 21:54
34 citiri
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore FOTO Captură Facebook/Main News

Cele două femei vizate în dosarul de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, instrumentat de anchetatorii din Bucureşti - sora fostului ministru Carmen Dan şi proprietara unui salon de înfrumuseţare în sectorul 2 al Capitalei – au fost reţinute.

”Faţă de cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis, joi, seară, Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi soţia unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Cealaltă bănuită este proprietara unui salon de înfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căreia erau ”racolate” victimele, majoritatea fiind medici stomatologi.

Aceleaşi surse precizează că la audieri au ajuns, atât cele două femei, cât şi mai mulţi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul său, dar şi Cristi Borcea, în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie cu sora lui Carmen Dan.

Sursele citate menţionează că cele două femei s-au dat drept ”persoane importante” de la OMV PETROM SA şi TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION şi au înşelat mai multe persoane, majoritatea medici stomatologi, cărora le-au spus că se scot la vânzare maşini de lux şi apartamente care aparţin acestor firme şi că, dacă vor da repede banii, intră în posesia acestora.

”Aceste bunuri există în realitate, însă nu aparţineau celor două femei şi nu au nicio legătură cu proprietarii lor”, subliniază sursele citate.

Potrivit acestora, cealaltă femeie bănuită de înşelăciune deţine un salon în Sectorul 2 al Capitalei, iar cele mai multe persoane vătămate veneau prin intermediul acesteia.

Spre exemplu, una dintre victime a fost înşelată cu suma de 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, o alta cu 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii şi mai multe autoturisme, în timp ce o a treia victimă a dat 372.000 de euro pentru mai multe apartamente în Bucureşti. Totodată, un medic stomatolog a „cumpărat” trei apartamente cu trei camere în spatele Mitropoliei, plătind 36.800 de euro pentru fiecare apartament, au explicat sursele citate.

Pe lângă cele două femei bănuite de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, vor fi audiaţi şi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul acesteia, care lucrează la SGG şi posibil Cristi Borcea, acesta din urmă în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie de care s-ar fi folosit sora lui Carmen Dan.

Aceasta s-a folosit de numele surorii sale şi de numele soţului care este în SGG dar şi de presupusa relaţie de prietenie cu Cristian Borcea şi Dragoş Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA, au mai precizat sursele citate.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, precum şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”
Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”
Fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns joi la sediul Poliției pentru a da declarații într-un dosar în care sora ei vitregă, Simona Stan, alături de o altă femeie, este...
Interlop din București, reţinut după ce l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa. Ce i-a reproșat individul cadrului didactic
Interlop din București, reţinut după ce l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa. Ce i-a reproșat individul cadrului didactic
Un interlop bucureştean a fost reţinut de poliţiştii din sectorul 5 al Capitalei, fiind acuzat că l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa că dă cu el de pământ...
#inselaciune, #sora carmen dan, #frauda, #politie , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
ObservatorNews.ro
Apartamente in Centru la 67.000 de euro si bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro
  2. Avertismentul procurorului general Alex Florența. România e vizată în continuare de războiul hibrid al Rusiei. "Toate firele duc acolo"
  3. Șefa Spitalului Militar Central, plasată sub control judiciar. Cauțiunea uriașă stabilită de instanță pentru generalul-maior Florentina Ioniță-Radu SURSE
  4. Șefa Spitalului Militar Central, cercetată de DNA, s-ar fi asociat cu un alt general faimos pentru a construi un hotel pe litoral SURSE
  5. Femeie rănită de explozia unei butelii, în judeţul Tulcea. Victima a ajuns la spital cu maşina familiei FOTO
  6. Trump anunță o nouă întâlnire cu Putin: ”Pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război lipsit de glorie.” Ce oraș european va găzdui reuniunea
  7. Cum au descoperit doi vloggeri trei Rolls Royce Phantom și alte mașini de lux într-un hotel abandonat VIDEO
  8. Horațiu Potra, deja trimis în judecată, este cercetat într-un nou dosar. Ce funcționari români i-ar fi fost complici
  9. NATO ia în calcul reguli comune privind doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian european, în contextul unor suspiciuni privind Rusia
  10. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 16 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...