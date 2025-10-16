Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro

Cele două femei vizate în dosarul de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, instrumentat de anchetatorii din Bucureşti - sora fostului ministru Carmen Dan şi proprietara unui salon de înfrumuseţare în sectorul 2 al Capitalei – au fost reţinute.

”Faţă de cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis, joi, seară, Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi soţia unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Cealaltă bănuită este proprietara unui salon de înfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căreia erau ”racolate” victimele, majoritatea fiind medici stomatologi.

Aceleaşi surse precizează că la audieri au ajuns, atât cele două femei, cât şi mai mulţi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul său, dar şi Cristi Borcea, în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie cu sora lui Carmen Dan.

Sursele citate menţionează că cele două femei s-au dat drept ”persoane importante” de la OMV PETROM SA şi TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION şi au înşelat mai multe persoane, majoritatea medici stomatologi, cărora le-au spus că se scot la vânzare maşini de lux şi apartamente care aparţin acestor firme şi că, dacă vor da repede banii, intră în posesia acestora.

”Aceste bunuri există în realitate, însă nu aparţineau celor două femei şi nu au nicio legătură cu proprietarii lor”, subliniază sursele citate.

Potrivit acestora, cealaltă femeie bănuită de înşelăciune deţine un salon în Sectorul 2 al Capitalei, iar cele mai multe persoane vătămate veneau prin intermediul acesteia.

Spre exemplu, una dintre victime a fost înşelată cu suma de 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, o alta cu 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii şi mai multe autoturisme, în timp ce o a treia victimă a dat 372.000 de euro pentru mai multe apartamente în Bucureşti. Totodată, un medic stomatolog a „cumpărat” trei apartamente cu trei camere în spatele Mitropoliei, plătind 36.800 de euro pentru fiecare apartament, au explicat sursele citate.

Pe lângă cele două femei bănuite de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, vor fi audiaţi şi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul acesteia, care lucrează la SGG şi posibil Cristi Borcea, acesta din urmă în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie de care s-ar fi folosit sora lui Carmen Dan.

Aceasta s-a folosit de numele surorii sale şi de numele soţului care este în SGG dar şi de presupusa relaţie de prietenie cu Cristian Borcea şi Dragoş Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA, au mai precizat sursele citate.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, precum şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

