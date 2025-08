Cele mai ciudate cazuri de infidelitate, relatate de români: "Mire care a înșelat cu nașa numită de către el, apoi a divorțat pentru ea și a și luat-o de nevastă"

Infidelitatea este, în general, un subiect sensibil, dar unele cazuri ies în evidență prin natura lor neobișnuită, bizară sau chiar comică.

De la aventuri descoperite prin aplicații de livrare sau ceasuri inteligente, până la relații secrete între membri ai aceleiași familii extinse sau cu identități false online, aceste povești șochează prin originalitate și imprevizibilitate.

Astfel de cazuri reflectă nu doar complexitatea relațiilor umane, ci și modul în care tehnologia, contextul social sau pur și simplu hazardul pot scoate la iveală adevăruri neașteptate.

Recent, un utilizator al platformei Reddit a relatat cazul unui prieten care a divorțat în mai puțin de o lună, după ce a aflat despre o relație dintre soția sa și naș.

Cazuri ciudate de infidelitate

”De curând am fost la nunta unui prieten a cărui căsnicie am aflat, astăzi, că s-a încheiat în mai puțin de o lună. Cauza? Mireasa avea bucurii la naș. Țin să precizez că pe nași nu-i cunoșteam și au fost puși din partea miresei. Acum înțeleg și de ce. Încă sunt șocat, deoarece nu mi-am imaginat niciodată scenariul ăsta", a scris acesta pe Reddit.

Postarea sa a strâns peste 400 de comentarii în care și alții au relatat cazurile pe care le cunosc.

"După o săptămână au divorțat"

"El o prinde pe ea cu un prieten de-al lor cu o săptămână înainte de nuntă. Stau despărțiți până la nuntă, nu își vorbesc, nu se văd și totuși au decis să facă nuntă și cununia pentru a scoate banii investiți. După o săptămână au divorțat."

"Da, mire care a înșelat cu nașa numită de către el, apoi a divorțat pentru ea și a și luat-o de nevastă."

"Un cunoscut din orașul natal e naș pentru un cuplu. Nașii stăteau la casă, dar aveau și un apartament lăsat gol.

Aparent nașul s-a tăvălit cu finuța în acest apartament și surprize, surprize, a rămas finuța gravidă cu el. Acum finuța e divorțată și a rămas cu un băiețel și nașul e bine mersi cu nășica."

"Au făcut schimb de soții"

"Am eu o amică.... A stat împreună cu un băiat vreo trei sau patru ani și după nuntă nu cred că au trecut 7 luni și a început să se vadă cu altul din grupul de prieteni. Au dus-o așa pe furiș vreo jumătate de an, până a aflat bărbatul și tot ea a băgat divorț, că ăla prostul ar fi primit-o înapoi. În același an a făcut cununia civilă, așa că amantul a ajuns la level de soț. Au făcut și un băiat. Sincer, credeam că le merge bine, până mă întâlnesc cu ea în oraș așa random și hopa... fata mea e la brațetă cu altul. Îmi povestește că e în divorț de al doilea soț (făcuseră 2 ani de la nuntă doar), că nu li se mai aliniază planurile de viitor. Acum, dacă îl întrebi pe el, îți spune că i-a găsit femeii mesaje pe WhatsApp din care a dedus că se tăvălește cu altul. Femeia asta are mai puțin de 35 de ani, două divorțuri și un copil.

Ps: la nuntă mea am avut-o domnișoara de onoare și s-a pupat cu fratele meu, i-a desfăcut cureaua de la pantaloni pe ringul de dans tatălui meu și la final a plecat acasă cu un prieten al soțului. Și da, femeia era la prima ei căsătorie atunci. S-a mai și făcut mucles de beată și a căzut cu picioarele în sus, trăgând fața de masă cu tot ce era pe ea, de la masa mirilor."

"Doi preoți de la o biserică de la mine din oraș au făcut schimb de soții. Mai multe detalii nu știu, dar e adevărată faza."

"Finul meu își înșela soția cu orice femeie, nu conta. La un moment dat, începe și soția lui o aventură cu ceva medic de prin Timișoara. Finul află, merge la ăla acasă și îl aruncă de la etaj. Medicul nu depune plângere, iar ăștia doi sunt încă împreună și postează poze de prin Mamaia."

"Am fost la o nuntă unde mireasă mai veselă s-a sărutat cu domnișoara de onoare în baie, urmau să plece în luna de miere cu ei, mireasa urmând să îi fie nașă. Deci sunt variante, sunt încă căsătorite ambele, mă întreabă mereu de ce zâmbesc când le văd împreună. Mai ales când le văd că se țin de mână."

