Reacția actorului Brad Pitt după ce o franțuzoaică i-a dat peste 800.000 de euro unui escroc care pretindea că este celebrul actor. "E îngrozitor"

O femeie din Franța a rămas fără peste 800.000 de euro după ce s-a lăsat păcălită de un individ care se dădea drept celebrul actor american Brad Pitt. Timp de un an, acesta a comunicat cu victima pe rețelele sociale, plângându-se că este bolnav și că are nevoie urgentă de bani, deoarece divorțul de Angelina Jolie l-a adus în ruină. Într-un final, femeia a realizat că a fost furată ca-n codru de escrocul care a profitat de sentimentele ei. Mai mult, ea s-a ales și cu căsnicia destrămată.

Povestea a ajuns zilele acestea în presa internațională și, mai mult, și la urechile lui Brad Pitt. Reacția actorului american a fost de tristețe, relatează observatornews.ro.

"Este îngrozitor că escrocii profită de legătura puternică a fanilor cu celebritățile. Acesta este un avertisment important ca să nu răspundeți la mesajele primite online nesolicitate, în special de la actori care nu sunt prezenți pe rețelele sociale", a spus Brad Pitt.

Din anul 2023 și până ce povestea a fost dată publicității, femeia în vârstă de 53 de ani a transferat nu mai puțin de 830.000 de euro într-un cont din Turcia, după ce escrocul a creat o serie de fotografii false cu Brad Pitt pe un pat de spital. Pentru a o convinge să-i trimită banii, individul a elaborat o poveste foarte convingătoare, susținând că suferă de cancer și că are nevoie urgentă de o operație, dar că fosta sa soție, Angelina Jolie, i-ar fi blocat toate conturile.

Mai mult, escrocul i-a trimis victimei poezii, cântece de dragoste şi chiar o cerere în căsătorie. După doi ani în care s-a lăsat păcălită în cel mai josnic mod cu putință, femeia a ajuns la spital, internată cu depresie.

Franțuzoaica nu este prima care a căzut în capcana escrocilor „Brad Pitt virtual”. O româncă de 62 de ani, care locuiește în Spania de 12 ani, a fost de asemenea păcălită la începutul anului trecut. Din fericire, suma pierdută de aceasta a fost mult mai mică, doar 1300 de euro.

