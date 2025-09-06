Avertisment pentru turiști după aventura unui român în Serbia. „Totul a fost o înșelătorie atent planificată”

Autor: Maria Mora
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 12:33
1959 citiri
Avertisment pentru turiști după aventura unui român în Serbia. „Totul a fost o înșelătorie atent planificată”
Un român a fost păcălit de un șofer pe o autostradă din Serbia FOTO Wikipedia

Un român atrage atenția altor persoane care merg prin Serbia asupra unei metode de înșelătorie a turiștilor, căreia aproape i-a căzut pradă. Acesta a povestit cum vacanța i-a fost stricată de un bărbat necunoscut pe o autostradă. Povestea sa a fost preluată și de presa locală.

Conform unui articol al publicației sârbe Blic, incidentul s-a petrecut în apropiere de Velika Plana, unde Adrian, un român care mergea cu familia în Grecia, a fost oprit de un bărbat necunoscut, într-un Polo negru. Acesta a claxonat agresiv și a făcut semne că ar fi o problemă cu mașina românilor.

„Atenție mare celor care merg pe ruta Grecia – România prin Serbia! Pe autostradă, chiar lângă Velika Plana, am trăit o experiență pe care nu o doresc nimănui. O dubiță albă ne-a claxonat insistent, făcând semn la roata mașinii că ar fi ceva în neregulă. La scurt timp, un Polo negru s-a oprit pe banda de urgență “să ne ajute”. Omul ne-a spus că de la mașină curge ulei și ne-a dus direct la un service din oraș, unde pretindea că îl știe pe mecanic. Acolo, mecanicul ne-a cerut o sumă uriașă de bani și ne presa să acceptăm imediat. Din fericire, am putut aștepta ajutor din România și am adus mașina acasă pe platformă”, a povestit acesta.

Acesta spune că, odată ajuns în România, a aflat că mașina sa nu are nicio problemă și îi avertizează pe alți turiști să nu se lase păcăliți.

„A doua zi, mecanicul ne-a spus adevărul: mașina NU avea absolut nimic! Totul a fost o înșelătorie bine pusă la punct. Aveți grijă! Nu vă opriți la astfel de semnale, nu aveți încredere în necunoscuți pe autostradă”, mai scrie acesta.

Presa din Serbia remarcă faptul că mulți utilizatori și-au exprimat indignarea față de situația descrisă, dar unii au criticat și naivitatea victimelor.

„Și chiar ai crezut că ai o problemă inexistentă și ai mers cu ei la service? Ești în pericol chiar și când duci gunoiul”, a comentat un bărbat pe nume Daniel.

„Ne-au urmărit o dubă și o mașină mică prin toată Macedonia!… Norocul nostru a fost că nu am avut vreo defecțiune”, a relatat o altă femeie.

Astfel de tentative de înșelăciune sunt practicate de ani de zile în regiune, iar turiștii trebuie să fie vigilenți în timpul călătoriilor pe autostradă, scrie ziarul din Serbia.

Ambasadorul român în SUA acuză o „manipulare evidentă” legată de percepția lui Donald Trump. Ce spune despre o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă
Ambasadorul român în SUA acuză o „manipulare evidentă” legată de percepția lui Donald Trump. Ce spune despre o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă
Ideea că președintele american Donald Trump nu îl consideră pe Nicușor Dan ca fiind un președinte legitim nu e doar o dezinformare, e „o manipulare evidentă”, care nu are nicio...
Noi contre între cele mai mari partide din Coaliție pe tema cărților de identitate. PSD: „Reforma nu se face cu toporul”
Noi contre între cele mai mari partide din Coaliție pe tema cărților de identitate. PSD: „Reforma nu se face cu toporul”
Reprezentanții PSD acuză Guvernul Bolojan că a dus la pierderea a 21 de milioane de euro prin PNRR și că milioane de români au rămas fără cartea electronică de identitate gratuită pentru...
#inselatorie, #turist inselat, #turist pacalit, #autostrada Serbia Romania , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Mogulul criptomonedelor rusesti a fost gasit mort intr-o inchisoare din India. Cunostea secretele Kremlinului si era urmaritdeOccident

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a salvat unitatea specială „Îngerii“ patru soldați ucraineni ce au stat ascunși trei ani într-un spital din teritoriul ocupat de ruși
  2. Moștenirea lui Giorgio Armani: cine va prelua controlul imperiului modei după dispariția fondatorului?
  3. Anunț mult așteptat de bucureșteni: Unul dintre cele mai importante puncte din Capitală intră în reabilitare. Se face o „grădină suspendată”
  4. Avertisment pentru turiști după aventura unui român în Serbia. „Totul a fost o înșelătorie atent planificată”
  5. Rusia are aproape 700.000 de militari desfășurați în Ucraina. Sprijinul nord-coreean devine un factor-cheie pe front
  6. Cu ce se laudă Rusia după trei ani de război: „Câmpul de luptă ne-a dus pe primul loc la fabricarea protezelor”
  7. Calculele dezarmante făcute de un șofer român: "Când te decizi că nu mai bagi bani în mașină?"
  8. Firma care asigură mentenanța iluminatului stradal din Vaslui, unde un copil s-a electrocutat, cercetată și pentru alt deces. „Cine vrea să păcălească autoritatea contractantă, o face”
  9. Putin a dat ordin ca Rusia să construiască fortificații la granița cu NATO. „Schimbăm abordarea pentru a reflecta posibilele acte neprietenoase”
  10. Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână