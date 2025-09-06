Avertisment pentru turiști după aventura unui român în Serbia. „Totul a fost o înșelătorie atent planificată”

Un român a fost păcălit de un șofer pe o autostradă din Serbia FOTO Wikipedia

Un român atrage atenția altor persoane care merg prin Serbia asupra unei metode de înșelătorie a turiștilor, căreia aproape i-a căzut pradă. Acesta a povestit cum vacanța i-a fost stricată de un bărbat necunoscut pe o autostradă. Povestea sa a fost preluată și de presa locală.

Conform unui articol al publicației sârbe Blic, incidentul s-a petrecut în apropiere de Velika Plana, unde Adrian, un român care mergea cu familia în Grecia, a fost oprit de un bărbat necunoscut, într-un Polo negru. Acesta a claxonat agresiv și a făcut semne că ar fi o problemă cu mașina românilor.

„Atenție mare celor care merg pe ruta Grecia – România prin Serbia! Pe autostradă, chiar lângă Velika Plana, am trăit o experiență pe care nu o doresc nimănui. O dubiță albă ne-a claxonat insistent, făcând semn la roata mașinii că ar fi ceva în neregulă. La scurt timp, un Polo negru s-a oprit pe banda de urgență “să ne ajute”. Omul ne-a spus că de la mașină curge ulei și ne-a dus direct la un service din oraș, unde pretindea că îl știe pe mecanic. Acolo, mecanicul ne-a cerut o sumă uriașă de bani și ne presa să acceptăm imediat. Din fericire, am putut aștepta ajutor din România și am adus mașina acasă pe platformă”, a povestit acesta.

Acesta spune că, odată ajuns în România, a aflat că mașina sa nu are nicio problemă și îi avertizează pe alți turiști să nu se lase păcăliți.

Ads

„A doua zi, mecanicul ne-a spus adevărul: mașina NU avea absolut nimic! Totul a fost o înșelătorie bine pusă la punct. Aveți grijă! Nu vă opriți la astfel de semnale, nu aveți încredere în necunoscuți pe autostradă”, mai scrie acesta.

Presa din Serbia remarcă faptul că mulți utilizatori și-au exprimat indignarea față de situația descrisă, dar unii au criticat și naivitatea victimelor.

„Și chiar ai crezut că ai o problemă inexistentă și ai mers cu ei la service? Ești în pericol chiar și când duci gunoiul”, a comentat un bărbat pe nume Daniel.

„Ne-au urmărit o dubă și o mașină mică prin toată Macedonia!… Norocul nostru a fost că nu am avut vreo defecțiune”, a relatat o altă femeie.

Astfel de tentative de înșelăciune sunt practicate de ani de zile în regiune, iar turiștii trebuie să fie vigilenți în timpul călătoriilor pe autostradă, scrie ziarul din Serbia.

Ads