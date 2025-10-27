O nouă înșelătorie cu câștiguri rapide se răspândește pe WhatsApp. Se promit sume fabuloase pentru a da like-uri

DNSC avertizează asupra unui nou val de mesaje false FOTO Facebook/DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat un avertisment privind o nouă tentativă de fraudă pe WhatsApp, prin care utilizatorilor li se promit câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri.

Mesajele sunt trimise în numele „Departamentului de Resurse Umane CERT.RO” și reprezintă o înșelătorie digitală, prin care atacatorii încearcă să obțină datele personale și financiare ale victimelor.

După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informații confidențiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare.

DNSC recomandă:

"Nu adăugați și nu interacționați cu numere necunoscute.

Nu accesați linkuri și nu introduceți coduri primite prin SMS/OTP.

Verificați mereu informațiile doar pe canalele oficiale.

Activați autentificarea în doi pași (2FA) și folosiți parole unice.

Raportați mesajul apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro și blocați expeditorul", transmite DNSC.

„Fiți vigilenți! Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția”, subliniază DNSC.

