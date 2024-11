S-au deghizat în urși pentru a înșela cu aproape 150.000 de dolari companiile de asigurări. Scenariul pus la cale de patru escroci VIDEO

Patru persoane suspectate că au pus la cale o înşelătorie pentru a încasa asigurări pe maşini au fost arestate miercuri, 13 noiembrie, în California, relatează Associated Press.

Cei patru americani, cu vârste cuprinse între 26 şi 39 de ani, suspectaţi de comiterea unei escrocherii în domeniul asigurărilor, au fost arestaţi în apropiere de Los Angeles.

Grupul este acuzat că, în ianuarie, a furnizat companiilor de asigurări înregistrări video din Munţii San Bernardino cu un „urs” care a intrat în interiorul unui Rolls-Royce şi a două Mercedes, provocând daune - zgârieturi pe scaune şi uşi.

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru asigurări din California, asiguraţii au explicat că un urs a deteriorat un Rolls-Royce Ghost, o maşină de lux care costă câteva sute de mii de dolari. Ca dovadă, aceştia au furnizat o înregistrare video a unor camere de supraveghere care arăta animalul dezlănţuit.

Păcăleala a fost descoperită în urma unei anchete declanşate de îndoielile unei companii de asigurări, căreia i-au cerut să acopere daunele provocate vehiculului. Imaginile au fost trimise unui biolog de la Departamentul pentru Viaţa Sălbatică, iar acesta a certificat „că era vorba în mod clar de un om în costum de urs”, potrivit comunicatului de presă.

Anchetatorii au descoperit apoi că suspecţii au mai folosit acest mod de operare. Alte două cereri de despăgubire fuseseră depuse la companii de asigurări diferite pentru două Mercedes-uri de lux. În fiecare caz, pagubele fuseseră provocate de un urs, iar ca dovadă a fost trimisă tot o înregistrare video care arăta agresivitatea presupusei bestii.

O percheziţie la domiciliul suspecţilor a dus la descoperirea costumului cu care se deghizau în animale.

