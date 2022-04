Schema prin care pensionarii sunt convinși să dea 1.000 de lei pentru o tigaie "Zepter". "După o primă spălare au apărut pete"

O firmă din județul Ilfov a pus la cale o înșelătorie prin intermediul căreia cad victime în special pensionarii.

Printre cei înșelați este și Victor Horciag, un pensionar din Iași.

Acesta a primit un telefon de la un reprezentant al societății Top Life Medical, din județul Ilfov, care i-a propus o întâlnire la Hotel ”Indiana”, pe 6 aprilie, pentru a testa apa din gospodărie.

Bătrânul are o casă în comuna Holboca și s-a gândit să testeze apa din fântână, apoi s-a deplasat la locul indicat.

”Am luat jumătate de litru de apă din fântâna de la țară și m-am dus să o testeze. Când am intrat în hotel, mi s-a spus că trebuie să particip la o prezentare care durează vreo 40 de minute. Mi-au spus că o testează gratuit doar după ce particip la prezentare.

Am stat… La un moment dat au prezentat niște produse pentru dureri de spate și tot felul de echipamente. Spre final, au venit cu alte produse, cu tigăi și oale. Spuneau că sunt de la Zepter și că sunt de cea mai bună calitate, are nu știu câte straturi”, a povestit Victor Horciag, în vârstă de 63 de ani, pensionat pe caz de boală.

”Ei spuneau că sunt 17 tigăi la un preț de 2.000 de euro, dar că face reducere pentru o tigaie, care are 12 straturi și este foarte rezistentă. Ca să ne convingă, au făcut și o friptură la tigaie. M-am dus acasă și am luat 1.000 de lei și le-am achitat tigaia. A fost mai multă lume acolo. Nu știu exact cât au reușit să vândă acolo”, a declarat clientul înșelat pentru bzi.ro.

Ceea ce nu știa la momentul ”tranzacției” era că totul se realiza prin intermediul societății Top Life Medical, o firmă fantomă, fără niciun fel de activitate de la data înființării, patronată de un anumit Alexandru Marian Niculae.

În aceeași situație se află încă 9 firme deținute de același antreprenor.

Reprezentanții firmei promiteau că tigăile sunt produse din oțel inoxidabil.

Victor Horciag s-a dus cu tigaia acasă și a prăjit o bucată de carne în tigaie. După o primă spălare au apărut pete pe suprafața tigăii ce semănau cu urme de rugină.

A sunat la numărul lăsat de vânzătorii ambulanți, care i-au spus că nu va primi niciun ban înapoi.

”Domnule, ăștia sunt niște golani. Au stat o zi și au fugit după ce au vândut. Am sunat la numărul lăsat de ei, mi-au spus că puteam returna produsul în 14 zile doar dacă se făcea comandă on-line. Ei mi-au dat bon fiscal, mi-au dat o garanție, dar după ce am insistat cu telefoanele, nu mi-a mai răspuns nimeni. Mi-am dat seama că am fost înșelat. La întâlnire veneau doar cei invitați, nu putea să intre cine voia”, a mai spus reclamantul.

Contactat telefonic, Alexandru Niculae a precizat că asocierea cu Zepter a fost posibilă din cauza introducerii din timpul prezentării.

”Noi nu vindem produse Zepter. La începutul prezentării este menționat că Zepter este prima firmă care a venit în România cu acest gen de produse. Noi intermediem produse din România. Știu de problema domnului. Eu nu pot să iau un produs utilizat, nu pot să-l vând după aia. Eu pot să trimit un produs nou în locul celui vechi, dar nu am primit nimic. Eu mă ocup din 2011. Dacă un om are probleme, încerc că-l ajut”, a precizat administratorul Top Life Medical.

Reporterii BZI au cerut un punct de vedere și reprezentanților Zepter România. Aceștia au precizat că produsele prezentate la Iași nu au nicio legătură cu produsele originale ale companiei și că nu este prima dată când se încearcă asocierea cu brandul Zepter.

