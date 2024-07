Noua metodă de înșelătorie prin care turiștii cad cu ușurință în capcana hoților. "Primul lucru pe care îl faci este să te uiți în jos la pantofii tăi"

O turistă aflată în vacanță în Milano lansează un avertisment dur cu privire la înșelăciunea pe care localnicii italieni o folosesc pentru a prăda turiștii.

O americancă influentă în domeniul modei și al stilului de viață a folosit TikTok pentru a avertiza alte persoane cu privire la o înșelătorie de care s-a lovit în timp ce se afla în vacanță la Milano.

Hannah Chody, în vârstă de 31 de ani, moștenitoarea averii Garrett Popcorn, a avut parte de o întâmplare pe când se întorcea acasă de la cina cu soțul ei, investitorul Chad Milburn, în orașul italian la modă.

"Nu știu dacă cineva din Milano a trecut prin asta", a spus ea.

"Acest tip s-a apropiat de soțul meu și tot spunea "scarpa, scarpa, scarpa", adică pantofi în italiană.

Iar eu mă uitam la pantofii soțului meu, ca și cum aș fi întrebat: "Ce se întâmplă?"

Și eu am spus: "Nu, să mergem mai departe. Pentru că Chad nu știa ce înseamnă scarpa", a continuat ea.

"Tipul ăsta, dintr-odată, a început să ne hărțuiască".

În acel moment, Hannah spune că bărbatul a încercat să-l apuce de mână pe Chad, ca și cum ar fi încercat să ajungă la ceasul său - care, din fericire, era acoperit de jacheta costumului.

După câteva momente, alte persoane au încercat să se apropie de ei, apoi bărbații "s-au împrăștiat", a continuat ea.

Este ca o tactică a hoților de buzunare

După aceea, Hannah și Chad au discutat despre incident - iar Chad și-a dat seama că i se întâmplase ceva similar înainte de pandemie.

În urmă cu cinci ani, la Milano, în același cartier, un bărbat a venit la Chad și a început să râdă de pantofii lui, care erau 'mocasini Gucci normali', a spus Hannah.

'Credem că este ca o tactică a hoților de buzunare sau a tipilor care încearcă să te jefuiască.

'Pentru că ce faci? Dacă cineva comentează despre pantofii tăi, primul lucru pe care îl faci este să te uiți în jos la pantofii tăi și nu te uiți la nimic altceva.

Ea a subliniat că amândoi sunt "bine" - dar a fost foarte "ciudat și dubios, iar acest tip a avut cu siguranță un motiv, el a fost doar întrerupt", a continuat ea.

'Fiți foarte atenți la ceea ce vă înconjoară. Dacă cineva încearcă să vă distragă atenția, cred că acesta este cel mai mare semnal de alarmă".

Hannah și soțul ei nu sunt străini de cultura italiană, făcând călătorii regulate în țara europeană de ani de zile, scrie Dailymail.

"Fiți atenți la ceea ce vă înconjoară"

Sute dintre cititorii publicației au lăsat comentarii în care s-au referit la experiențele personale, relatând situații în care au fost abordați de hoți.

"Soțul meu și cu mine am fost urmăriți în Milano, apoi în tren. Când am ajuns la Duomo, am avut senzația că ceva nu era în regulă. Când mi-am dat seama că încă ne urmăreau, i-am spus soțului meu să își pună portofelul în buzunarul din față. "Ei" s-au întors și au plecat. Foarte trist! Nu puneți niciodată lucruri importante în buzunarele din spate! Pradă ușoară."

"Acest lucru se întâmplă tot timpul în toată Europa, am văzut-o la prima mână. Te urmăresc și îți iau geanta, portofelul sau telefonul, de obicei sunt copii sau adulți tineri care încearcă să îți vândă ceva în același timp. Fiți atenți la ceea ce vă înconjoară."

"Fostul meu soț și cu mine am fost abordați de "călători" în Sevilia. Ne-au înmânat crenguțe dintr-o plantă înflorită, apoi s-au așteptat să le dăm bani. Au fost foarte insistenți. Nu vă deschideți niciodată geanta sau portofelul atunci când aveți de-a face cu acești oameni. Păstrați întotdeauna câteva monede într-un buzunar accesibil dacă aveți de gând să aruncați ceva în pălărie pentru artiștii stradali."

"Oameni dubioși la fiecare colț de stradă"

"Am fost șocat când am mers la Milano. Se presupune că este capitala modei, dar m-am simțit în nesiguranță chiar și ca bărbat. Graffiti peste tot (fiecare clădire), oameni dubioși la fiecare colț de stradă cerșind bani, străzi murdare slab luminate. Abia așteptam să plec."

"Am fost în Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Sfatul meu pentru bărbați este să nu poarte niciodată un ceas, să nu poarte niciodată un portofel. Nu vă puneți niciodată telefonul în buzunarul din spate. Purtați mai puțin de 100 de dolari sau echivalentul local..."

"Am văzut hoți folosind o bucată de hârtie ca o hartă. Cineva încearcă să-ți distragă atenția cu harta, iar altul te jefuiește pe partea cealaltă. Am văzut cum i s-a întâmplat asta unei femei în Roma. Am alergat la ea și i-am spus să își verifice poșeta. Portofelul ei dispăruse. Din fericire, am găsit grupul de copii în apropiere. Toți aveau benzi elastice în jurul taliei, sub cămașă, cu mai multe portofele sub benzi."

"Cineva se apleacă asupra spațiului tău personal, sub pretextul de a cumpăra un obiect, apoi hoțul își folosește cealaltă mână pentru a fura tot ce poate atinge. Ironic prin faptul că te vei simți vinovat că îi împiedici să ajungă la ceva."

"Doar "mocasini Gucci obișnuiți", bineînțeles, dacă purtați haine scumpe, veți atrage hoții. Folosiți bunul-simț și conștientizarea situației."

