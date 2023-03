Înșelătoria care face victime în toată țara. "Ești cu familia în casă și e păcat să ne certăm, noi suntem mereu în zonă"

Mai mulți locuitorii din Ilfov au depus plângeri la poliție, după ce au fost înșelați prin diferite metode.

Un bărbat a fost convins de o echipă de "meseriași" că acoperișul este stricat și are nevoie de reparații.

Așa-zișii constructori l-au abordat pe Cătălin în fața locuinței lui din Corbeanca, atenționându-l că problemele de la acoperișul casei se văd din stradă și s-au oferit să îl ajute.

La finalul lucrării, așa-zișii muncitori i-au cerut dublu față de suma stabilită. Escrocii au fost filmați de camerele de supraveghere.

"Au folosit tot felul de elemente care au făcut-o să pară veridică, adică mi-au spus despre vecina care construiește casa din spate, mi-au spus despre vecinul din casa de alături de mine și că soția lui ar fi fost însărcinată vara asta, ceea ce era adevărat... Adică știau tot felul de elemente, care au dat o oarecare veridicitatea poveștii.

Două aveau și salopete, deci au știut ce să folosească, ca să dea o aparență de oameni care lucrează în domeniu. Am scris împreună, câți metri liniari, cât costă un metru de lucrare, am ajuns la un preț comun de 2500 de lei, un preț mare, dar era o zi cu soare și o zi cu soare în care mi-am zis că uite, Dumnezeu vrea să rezolv eu toate problemele pe care le am eu cu acoperișul, și s-au apucat de lucrare", a relatat victima pentru Digi24.

La finalul reparațiilor, bărbații l-au anunțat că prețul s-a dublat, iar când victima a refuzat să-l plătească, au trecut la amenințări.

"Argumente de genul „ești cu familia în casă și e păcat să ne certăm, noi suntem mereu în zonă și nu vrem să fim supărați unii cu alții” și alte lucruri de genul acesta. Recunosc că am făcut greșeala și am cedat presiunilor."

Bărbatul a plătit 6.000 de lei pentru lucrare. Metoda este folosită în toată țara, atrag atenția polițiștii.

"Să efectuați reparații la locuință doar cu firme specializate, în baza unui contract, și să vă informați înaintea contactării despre istoricul acestora. Dacă vă considerați înșelați sau v-au fost sustrase bunuri, sesizați cea mai apropiată unitate de poliție sau apelați 112", a declarat Dan Octavian, reprezentant al Poliției Române:

În județul Ilfov, au fost înregistrate de la începutul acestui an 8 sesizări de la persoane care au fost înșelate prin metoda "Accidentul", "Acoperișul" sau metoda "Apă-canal".

