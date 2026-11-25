Tehnostrade este una dintre cele mai mari firme din România FOTO Facebook/UMB Grup

O firmă de pază din Buzău a cerut în instanță insolvența Tehnostrade, una dintre cele mai importante companii de construcții controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Compania, care a raportat afaceri de aproape 4,9 miliarde de lei în 2025, este implicată, alături de o altă firmă din grupul UMB, în unele dintre cele mai mari contracte de infrastructură rutieră din România, inclusiv pe autostrăzile A7 și A8.

Săptămâna trecută, la Tribunalul Bacău a fost depusă de către WMC Guard Security din Buzău o acțiune prin care se solicită intrarea în insolvență a firmei de construcții Tehnostrade, dar un termen de judecată nu a fost stabilit încă, arată G4Media.

Tehnostrade, afaceri de miliarde de lei

Conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe, în 2025, Tehnostrade a avut o cifră de afaceri de 4,89 miliarde lei, un profit net de 506,6 milioane lei și aproape 6.800 de angajați. Patru membri ai familiei Umbrărescu dețin 90% din părțile sociale, restul de 10% aparținând altei societăți din grup.

Alături de o altă societate controlată de familia Umbrărescu – Spedition UMB (cifră de afaceri 6,1 miliarde lei și profit net 316,3 milioane lei în 2025), Tehnostrade a primit, în perioada recentă, unele dintre cele mai mari contracte pentru construirea de autostrăzi în România, în special pentru cea a Moldovei A7 și cea a Unirii A8.

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În ceea ce privește creditorul WMC Guard Security, aceasta le are ca asociate pe Alberta Ioițescu și Viorica Ungureanu. Anul trecut, societatea a avut o cifră de afaceri de 26,8 milioane lei, un profit net de 1,8 milioane lei și 272 de angajați.

Umbrărescu nu oferit un punct de vedere la solicitarea publicației citate, în timp ce la numărul de mobil al creditorului a răspuns un bărbat care, după ce a aflat că discută cu un reporter, a afirmat că se află într-o întâlnire și nu poate vorbi, iar apoi a întrerupt conversația.

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