Câți români aflați în pragul disperării și-au cerut insolvența pe persoană fizică. Responsabilitățile în falimentul personal

Românii care nu-și pot plăti datoriile și nu mai au surse de venit pot să solicite să intre în insolvență, precum companiile.

Instituția care se ocupă cu instrumentarea cazurilor de insolvenţă a persoanelor fizice este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Într-un răspuns pentru Ziare.com, reprezentanții ANPC au transmis că în 2022 sute de români au fost consiliați cu privire la insolvența personale. Până în prezent, de la începutul anului, au fost înregistrate 43 de cereri.

De la începutul anului și până în prezent Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice a înregistrat un număr de 43 de cereri de deschidere a procedurii de insolvență, mai mare decât cele primite în cursul întregului an 2021 și de două ori mai mare decât în primul an de activitate al Direcției, 2018. În cursul anului 2022 au fost consiliați în cadrul birourilor de insolvență, existente la nivelul fiecărui județ un număr de 357 debitori, există un număr de 75 de dosare in lucru”, au transmis reprezentanții ANPC.

Cel mai mare număr de dosare de insolvență a fost înregistrat la Bihor, urmat de București și Galați.

"Insolvenţa este definită ca fiind acea situaţie în care o persoană fizică nu mai dispune de banii necesari pentru a-şi achita datoriile (rate bancare, impozite, restanţe la asociaţiile de proprietari) şi înregistrează întârzieri de plată mai mari de 90 de zile", potrivit instituției.

Angajaţii Direcţiei de Insolvenţă, din cadrul ANPC, oferă consultanţă gratuită persoanelor care îndeplinesc această condiţie de bază şi îi consiliază cu privire la procedura cea mai potrivită, în conformitate cu situaţia în care aceştia se regăsesc: procedura pe baza planului de rambursare, procedura prin lichidare de active, procedura simplificată de insolvenţă.

Pe parcursul derulării acestor proceduri, există o protecţie faţă de creditori materializată prin următoarele aspecte: sunt suspendate executările silite asupra bunurilor şi veniturilor, este suspendată curgerea dobânzilor sau a penalităţilor şi este asigurat un nivel de trai rezonabil conform legislaţiei în vigoare (coşul minim de cumpărături).

Procedurile de insolventa reglementate de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice sunt:

a) procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor;

b) procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active;

c) procedura simplificată de insolvenţă.

Casele de amanet, băncile și instituțiile financiare nebancare sunt obligate să afișeze la vedere un anunț prin care să-și informeze clienții în legătură cu falimentul personal.

„Pentru corecta informare a consumatorilor și pentru a le oferi acestora posibilitatea de a afla informații referitoare la modul în care pot avea acces la procedurile legale privind insolvența persoanelor fizice, prestatorii de servicii financiar-bancare și nebancare, precum și casele de amanet să aibă obligația de a afișa o placheta specială, informativă, în acest sens.

Scopul amplasării acestor înscrisuri, la loc vizibil, în spațiul de comercializare sau de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, este acela de a înlesni accesul consumatorilor la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor, din cadrul ANPC, și la procedurile de tip SAL, în vederea soluționării pe cale amiabilă a reclamațiilor acestora, precum și, după caz, la procedura de insolvență a persoanelor fizice”, potrivit ANPC.

Și operatorii online au aceleași obligații.

„În cazul comercianților care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce - comerţ electronic, aceștia sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului - home page, pe bara de menu a paginii, pictogramele care promovează procedura SAL, la linkul https://tinyurl.com/pictogramaSAL sau Platforma SOL a Comisiei Europene -ec.europa.eu/consumers/odr. Aceasta este platforma europeană de soluționare online a litigiilor”, potrivit sursei citate.

