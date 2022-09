Cum împiedică rușii cu riscul unei catastrofe inspectarea centralei nucleare Zaporojie. Elicoptere trimise să tragă în blocuri VIDEO

Localnicii din Energodar relatează că mai multe elicoptere ale Federației Ruse au survolat orașul în dimineața zilei de joi, 1 septembrie.

Martorii spun că aparatele au zburat la foarte joasă altitudine și au tras rafale de gloanțe și proiectile în infrastructură și în blocuri.

Ulterior, propaganda rusă a lansat mai multe informații încercând să arunce vina asupra ucrainenilor pentru deschiderea focului. Printre altele, au susținut că mai mulți parașutiști ucraineni ar fi descins în Energodar și că replica aeriană ar fi fost cauzată de venirea acestora.

Scopul tentativelor de acțiuni sub steag fals ale Rusiei este de a perturba misiunea de inspecție programată joi, 1 septembrie, la centrala nucleară Zaporojie de către oficialii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

⚡️Local residents report that several helicopters of the Russian Federation have been circling over Energdar since the very morning at an extremely low altitude and firing at the infrastructure and residential buildings of the city in order to provoke and disrupt the IAEA mission pic.twitter.com/OCdnc5Iqoo