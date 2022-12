"România Educată ... în particular, pe banii părinților". Reacția unei eleve după ce profesoara a fost lăudată la finalul unei lecții deschise

Cei mai mulți dintre elevii care au rezultate bune la școală reușesc această performanță datorită meditațiilor pe care le fac în particular, pentru care părinții cheltuiesc sume considerabile de bani.

Este o problemă veche și cunoscută a învățământului românesc, formulată chiar de o elevă, la finalul unei lecții deschise la care profesoara a fost lăudată pentru cunoștințele elevilor, multe dobândite de la profesorii plătiți pentru pregătirea suplimentară, după cum a constatat aceasta, într-o discuție cu mama sa.

Conversația a fost relatată de mama fetei într-o postare pe Facebook.

"- Auzi, mama! A venit o profesoară să o laude pe profa noastră de engleză pentru cât de bine ne-am descurcat la lecţia deschisă şi ce bine ne învaţă ea. Mi-am muşcat limba ca să nu-i spun cât te costă pe tine pe lună descurcatul meu la engleză şi de unde ştim noi tot ce ştim.

Şcoala românească în 2022. Poleiala, lecţiile deschise şi cursurile plătite de părinţi să trăiască!", a scris mama elevei pe Facebook.

"România Educată pe banii părinților"

În comentarii și alți părinți că rezultatele bune ale copiilor se datorează meditațiilor.

"Deci nu doar la școală noastră."

"Ah, cât adevăr!"

"Adevărul din sistemul de învățământ. Mai ales în școlile cu pretenții."

"Plătesc părinții meditații, iar profesorii știu doar să ceară."

"Așa și la noi. Se mândrește profa de engleză cu B1 al fii-mii, deși aportul ei e minim. La mate profa de la clasa e varză și are tupeul să îi zică: ”Acolo unde te duci tu ai progresat mult”. Acolo unde se duce și unde dăm noi bani."

"De-abia aștept să termine clasa a 8-a și să îi zic ce am pe suflet ăsteia de mate. Fii-mea a avut mult timp impresia că habar n-are mate din cauza ei și refuză să lucreze sau să învețe. Doamna de la meditații i-a arătat că nu e chiar așa și îmi pare tare rău că am pierdut 3 ani."

"România Educată ... în particular, pe banii părinților. Aiurea."

"Profesoara ce ar trebui să facă?"

"La școală se poate învăța o limba străină la nivel de înțelegere orală și de text și de conversație în limite gramaticale cât de cât corecte. Maxim! În condițiile unei clase cu 20-30 de elevi. Absolut diferiți, din multe puncte de vedere. Pe care, sigur, le cunoașteți. Am senzația că fiica dumneavoastră este peste nivelul clasei pentru că vă permiteți să îi asigurați meditații. Atunci profesoară ce ar trebuii să facă? Să lucreze cu clasa, la nivel mediu, accesibil și celor fără sprijin, sau numai cu super dotată dumneavoastră copilă?"

"Copilul meu nu este nici pe departe super dotat, iar pregătirea la limba engleză a început-o după 2 ani în care nu învăţase nici măcar un cuvânt în plus faţă de cele învăţate de la mine. Am avut neplăcerea de a şi vedea cum predă doamna (beneficiile învăţatului online în pandemie) şi atunci am înţeles că dacă vreau că fiica mea să vorbească această limbă trebuie să îmi asum eu o cheltuială majoră pentru că la şcoala actuală nu se va întâmpla asta. Toţi copiii din clasa ei care ştiu engleză firească pentru vârsta lor, nimic în plus, fac pregătire în particular. Ceilalţi nu ştiu nimic în plus de Hello!", a precizat autoarea postării.

"Fii-mea în clasa a 3-a, după 4 ani de engleză la școală nu știa să spună nici măcar ”My name is...” pentru că nu făceau absolut nimic, dar nimic în clasa. Atunci am ajuns la concluzia că are nevoie de ajutor. Acum când e în clasa a 8-a colegi de-ai ei nu știu nici să citească corect în engleză, nu știu mai nimic. Îmi aduc aminte că eu când am dar=t examen la liceu să întru la clasa de engleză intensiv (în 1996) am luat doar cu ce făceam la clasa, fără nicio pregătire suplimentară. Iar meditații la mate și română făceam că să luăm cât mai aproape de 10 la examenul la liceu, nu că să luăm examenul."

