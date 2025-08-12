Circumstanțe atenuante pentru un inspector ANAF, pentru că a luat mită prea mică. Judecătorii l-au condamnat la închisoare cu suspendare

Închisoare cu suspendare pentru un inspector ANAF, pentru că mita a fost prea mică FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Un inspector ANAF a scăpat de închisoare pentru luare de mită, într-o sentință definitivă. Magistrații Curții de Apel din Ploiești au decis că există mai multe circumstanțe atenuante, inclusiv suma mică primită, 500 lei, și i-au schimbat bărbatului sentința în închisoare cu suspendare, decizie definitivă din 24 iulie 2025.

Inspector în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Costel Răucescu a fost interceptat de jurnaliști în timp ce se afla în toaleta unui hotel, unde negocia mita cu un comerciant din Buzău. Decizia inițială de 4 ani de închisoare dată de Tribunalul Buzău a fost însă răsturnată la Ploiești.

„Având în vedere cuantumul foarte redus al sumei primite, de 500 de lei, Curtea apreciază că se impune reținerea în beneficiul inculpatului a circumstanței atenuante judiciare. Curtea, având în vedere, pe lângă suma redusă primită cu titlu de mită, vârsta inculpatului, lipsa antecedentelor penale, preocuparea acestuia pentru propria educație și pregătire profesională, referințele favorabile privind îndeplinirea de către acesta a atribuțiilor de serviciu, va aplica inculpatului o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani”, se arată în motivarea instanței, citată de Libertatea.

Ads

Jurnaliștii au filmat și comerciantul, care pregătise suma de 500 de lei într-un plic într-un buzunar și alți 500 de lei în altul, înainte de întâlnirea cu inspectorul ANAF.

Costel Răucescu i-a „reamintit” martorului că poate primi o amendă de până la 20.000 de lei, l-a întrebat repetat dacă „s-a mai gândit”, iar cei doi au mers în toaleta unui hotel pentru a da șpaga în mod discret.

Un fragment din discuția înregistrată în timpul flagrantului, în toaletă:

Comerciant: ...aici. 500, că n-am avut, am luat... am luat de la gura copiilor. Pe cuvântul meu!

Inspector ANAF: Începi cu d-astea!? Începi cu d-astea!?

Comerciant: Pe cuvânt. Nu-ncep, da... Vă mulțumesc mult! Serviciu ușor în continuare! Doamne, ajută!

Ads