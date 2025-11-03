Blestemul politizării inspectoratelor școlare

Autor: Zeno Sustac - Conflictolog si doctor in filosofie
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 10:35
160 citiri
Blestemul politizării inspectoratelor școlare

Rândurile următoare sunt o pledoarie – singulară! – pentru depolitizarea educației. Am vrut să denumesc articolul „Inspectoratul politizat, cauză a regresului educațional actual”. Apoi m-am oprit la varianta actuală: politizarea școlii românești este un blestem despre care vorbim mult prea rar. Politizarea vulnerabilizează învățământul și coboară mult standardele educaționale. Creează vulnerabilități de țară.

Cu toate acestea, decidenții majori din învățământ se tem de un sistem educațional bazat pe meritocrație. Susținerea pe termen nedefinit a politizării educației pare a fi convenită în cercurile politice relevante. Un învățământ politizat este un învățământ de slabă calitate, dar politicul se gândește la avantaje, nu la binele public.

Sinecurile din educație fidelizează și recompensează membrii de partid. Inspectorii școlari generali și adjuncți sunt numiți pe criterii de fidelitate față de partid; orice atribut care ține de competență devine secundar. Numitul trebuie să fie controlabil, să răspundă la ordin și chemare, să fie util. Să facă ce i se cere, să execute, să promoveze oameni dintr-o anumită „frăție”.

Nu contează că, profesional sau uman, respectivul numit poate fi o adevărată abominațiune; relevant este criteriul apartenenței potrivite. Asta dacă vă întrebați de ce se temporizează desființarea/depolitizarea inspectoratelor. Un inspectorat școlar necontrolat politic este o structură din care nu pot fi stoarse venituri și funcții.

Imixtiunea politicului în învățământ ține captiv întreg sistemul; ajung să primeze interese electorale în fața intereselor educaționale. Numirile din pix în funcții de conducere pun presiune pe profesori și pe sistem și edifică valori educaționale strâmbe, în care personajele principale sunt cadre didactice cu influență, care ocupă prin impostură educațională funcții de conducere la care accesul ar trebui să fie strict pe criterii meritocratice.

Abuzurile, derapajele, neconformitățile din educație nu pot fi sancționate și corectate dacă un mecanism politic protejează abuzatorii „cu spate politic”. Un director din partidul X, numit de un inspector din partidul X, nu va fi sancționat de inspectorat – din rațiuni politice – indiferent ce interese oneste lezează sau prejudiciază.

Mai mult, la nevoie, poate fi susținut de un ministru sau secretar de stat cu carnet X, de un polițist local din partidul X, de un primar X, de un director de DGASPC numit de partid sau de alți oameni politici care fac – din spatele unor instituții – scut politic în jurul colegului lor. Împreună creează sistemul, cel cu care nu ai șanse prea bune atunci când te lupți pentru dreptate și decență.

Desființarea inspectoratelor școlare politizate

Desființarea inspectoratelor școlare politizate este un subiect discutat frecvent în România de către părinți și profesori, în mod special în contextul dezbaterilor despre reformarea educației. Nu sunt văzute cu ochi buni de nimeni, cu excepția politicului. Desigur, de partea acestuia este mereu presa aservită politicului.

ISJ-ul este și în 2025 o „vacă bună de muls”. Ce aduce concret politizarea despre care am vorbit în rândurile anterioare? Vă fac o scurtă listă, fără a avea pretenția că am epuizat întreg spectrul:

  1. Lipsă de experiență/expertiză pedagogică și managerială solidă
  2. Marginalizarea cadrelor didactice valoroase neafiliate politic
  3. Inspecțiile nu reflectă cu fidelitate performanța școlilor, ci loialitatea față de partid
  4. Promovări, sancționări și posturi acordate pe bază de pile și relații
  5. Demotivarea/discriminarea cadrelor didactice (fără apartenență politică) din școli
  6. Inspectoratele devin feude educaționale (cu clientelă, abuzuri de putere, favorizați etc.)
  7. Rapoartele favorabililor sunt cosmetizate (pentru „a da bine”)
  8. La butoane sunt menținuți neprofesioniști, carnetul de partid bate CV-ul
  9. Instituirea unui cadru de lucru neprielnic și contraproductiv în școli
  10. Politizarea știrbește demnitatea și atractivitatea profesiei didactice
  11. Explozia analfabetismului funcțional în rândul elevilor etc.

Așa cum am susținut mereu, în calitate de Președinte al Asociației pentru Depolitizarea Educației, un antidot eficient pentru reducerea gradului de politizare ar necesita înființarea unor autorități independente pentru gestionarea sistemului educațional, care să nu fie influențate de frecventele schimbări politice și să aibă autonomie în luarea deciziilor.

În mod evident, acest deziderat nu poate fi atins fără un consens în lumea politică. Din păcate, la acest moment, România se află la ani-lumină de un astfel de deznodământ. Lipsa voinței statale stă însă ferm în calea unei depolitizări reale, deși instrumente eficiente de depolitizare sunt ușor de identificat, adoptat și utilizat:

  • organizarea de concursuri publice, cu evaluatori independenți, bazate pe criterii obiective și transparente, pentru ocuparea funcțiilor de director, inspector școlar general etc.
  • introducerea unor mecanisme independente de audit și monitorizare (pentru a asigura transparența și responsabilitatea deciziilor luate)
  • implementarea unor sancțiuni stricte, cu rol de descurajare, pentru cei care folosesc influența politică pentru a obține beneficii personale în cadrul sistemului educațional
  • includerea activă, reală, a părinților, profesorilor și comunității în procesele decizionale legate de educație, implicarea lor inclusiv în procesul de selecție (pentru a reduce influențele externe și a ne asigura că deciziile sunt luate în interesul elevilor) etc.
  • creșterea autonomiei școlilor în procesul de selecție a directorilor, permițând consiliilor de administrație ale școlilor să aibă un rol mai activ în numirea și evaluarea acestora
  • stabilirea unor standarde clare și reglementări stricte pentru toate funcțiile de conducere din sfera educației, în scopul prevenirii influențelor politice și al asigurării unui proces echitabil, meritocratic etc.

Orice reformă reală în învățământ trebuie să înceapă cu depolitizarea sau desființarea acestor construcții educaționale nocive. Ea nu va fi inițiată de politic! Descurajant este faptul că profesorii și părinții nu depun eforturi consistente în această direcție. Politizarea este, în mod indubitabil, cancerul educației românești; extirparea sa este singura opțiune terapeutică!

Zeno Sustac este avocat, scriitor, doctor in filosofie, conflictolog, expert european in domeniul ADR, mediator, practician in insolventa, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania" si Presedinte al Asociatiei pentru DepolitizareaEducatiei.

